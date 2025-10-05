Adamant a Imola. Fiducia per il derby. Con la novità Caiazza

A Imola non sarà una passeggiata, ma l’Adamant è fiduciosa di centrare il secondo scalpo di fila fuori casa e mettersi in una posizione di classifica privilegiata. Gli uomini di Benedetto saranno di scena oggi (ore 18) al Pala Ruggi contro la Virtus, in un incrocio salvezza tra due squadre reduci da successi importanti e galvanizzate da un avvio di campionato positivo. Ferrara è andata ad un tiro dal colpaccio con Livorno e ha dominato la sfida esterna a San Severo, mentre Imola ha steso nettamente in casa Fabriano, e nonostante le previsioni la vedessero quasi spacciata prima di iniziare, vuole dimostrare invece di potersi giocare con le altre il mantenimento della categoria.

Ci si aspetta una battaglia, una gara molto fisica e veloce, tra due squadre che non speculano e giocano a viso aperto: l’Adamant può vincerla grazie al talento dei suoi esterni ma anche e soprattutto cavalcando i centimetri e la stazza dei suoi lunghi, Renzi e Tio su tutti.

Il "colored" biancazzurro arriva da una prova sopra le righe a San Severo, in cui ha dominato nel pitturato, chiudendo con 31 punti e 11 rimbalzi, mentre il volpone ex Trapani e Chiusi è sempre uno spauracchio per le difese avversarie, e in Puglia ha messo a referto una prova solida con 16 punti e 9 rimbalzi. Benedetto avrà dalla sua il nuovo acquisto Caiazza, tesserato ufficialmente dalla società nella giornata di venerdì dopo due settimane in cui da aggregato ha convinto tutti: per l’Adamant è un innesto di valore in cabina di regia, posizione dove – dietro Pellicano – forse qualcosa mancava.

E l’organico così è completo in ogni ruolo, con due giocatori complementari che possono ruotarsi e gestirsi i minuti, mantenendo alto il livello in campo: quello che il tecnico reggino voleva sin da quest’estate. Vincere a Imola significherebbe andare a quattro punti dopo tre giornate, col rammarico di essere arrivati ad un passo dal battere la corazzata Livorno, ma consapevoli di fare paura un po’ a tutti per la capacità che ha squadra di soffrire e compattarsi, e di trovare protagonisti diversi di partita in partita.

Oggi un altro esame importante, col sostegno dei tifosi ferraresi pronti a stipare il settore ospiti del Pala Ruggi.

Jacopo Cavallini