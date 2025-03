Adamant a San Giorgio per il decimo sigillo . Benedetto: "Uno step fondamentale per noi"

L’Adamant vuole vincere anche a San Giorgio su Legnano, e per farlo ritrova Riccardo Ballabio, che oggi tornerà a disposizione di coach Benedetto a quasi un mese dall’infortunio dello scorso 16 febbraio contro Mantova. Con lui anche Roberto Chessari, a riproporre così la coppia di playmaker di cui Ferrara non può fare a meno in questa seconda parte di stagione: "Roberto è migliorato giorno dopo giorno – analizza Benedetto –, questa settimana ha fatto qualcosa in più in gruppo e sta piano piano recuperando la migliore condizione. Abbiamo perso Dioli per un po’ di tempo, quindi avevamo bisogno del suo rientro: in settimana siamo riusciti a rimettere dentro anche Ballabio dopo uno stop consistente, cerchiamo di averli al meglio per la gara di oggi. Dobbiamo arrivare al top della condizione quando le partite conteranno di più, non che questa non lo sia, anzi: è uno step fondamentale per il nostro percorso".

Lo scoglio Sangiorgese è di quelli ardui da superare, ma l’Adamant è in un momento di fiducia incredibile, e ora come ora diventa difficile pronosticare un eventuale passo falso: di certo oggi non sarà facile, in un impianto storicamente molto caldo dove Ferrara ha fatto tanta fatica già lo scorso anno. "Ci giochiamo il piazzamento migliore nella griglia playoff – è ancora il tecnico reggino a parlare –, vincere oggi vorrebbe dire staccare la Sangiorgese di otto punti e consolidare questo primo posto in classifica assieme a Pordenone. Da qui a sabato prossimo saremo in campo ogni tre giorni, è un tris di partite ravvicinate che non dobbiamo sbagliare per continuare la nostra striscia vincente: l’obiettivo è recuperare almeno due punti a Pordenone per chiudere al primo posto, visto che negli scontri diretti siamo dietro. Guardiamo partita dopo partita, non abbiamo la possibilità di sbagliare: vero che anche in caso di secondo posto avremmo almeno fino alla semifinale il fattore campo a favore, ma la vetta è lì e in qualche modo dobbiamo agguantarla. Vogliamo chiudere il girone di andata di questi play-in da imbattuti, ma sappiamo che le difficoltà sono dietro l’angolo: giochiamo contro le migliori, e anche noi ci riteniamo tali".

IL TURNO. Social Osa Milano-Pordenone, Iseo-Monfalcone, Pizzighettone-Oderzo, Sangiorgese-Ferrara, Gardonese-Virtus Padova, Mantova-Gorizia.

CLASSIFICA: Pordenone 20, Ferrara 20, Monfalcone 18, Iseo 16, Sangiorgese 14, Mantova 14, Pizzighettone 12, Oderzo 10, Gardonese 10, Virtus Padova 8, Milano 8, Gorizia 6.

Jacopo Cavallini