Adamant, adesso rompi il ghiaccio. Un campo bollente per i primi punti. A San Severo il ritorno di Marchini

Prima trasferta stagionale per l’Adamant, di scena oggi pomeriggio (ore 18) sul parquet del Pala "Falcone e Borsellino" contro i padroni di casa dell’Allianz San Severo. Gara tra due squadre in lotta sulla carta per il medesimo obiettivo, ovvero la salvezza, e reduci da due sconfitte al fotofinish al debutto: Ferrara è andata ad un soffio dall’impresa contro la corazzata Pielle Livorno, ma anche San Severo non è stata da meno, contendendo fino all’ultimo i due punti alla quotata Faenza prima di soccombere col punteggio di 87-85. Si tratta di due squadre simili, perlomeno nell’ossatura dei due roster, fatti di tanti giovani in rampa di lancio e di qualche giocatore esperto a cui affidarsi nei momenti di difficoltà: Renzi, Casagrande e Marchini da una parte; Bugatti e Lucas dall’altra. Ferrara quasi certamente recupererà il suo capitano, che da giovedì ha ripreso gradualmente ad allenarsi in gruppo, dopo aver smaltito il problema muscolare al polpaccio accusato una ventina di giorni fa. Fermo per qualche giorno invece Casagrande, vittima di un fastidio alla schiena ma comunque a disposizione per la gara di oggi. Al buonissimo esordio contro Livorno l’Adamant vuole far seguire un’altra prestazione convincente, magari centrando i primi due punti del suo campionato sul parquet di una diretta concorrente per la salvezza.

La truppa di Benedetto può contare sul rientro di Marchini, fondamentale nell’economia di un gruppo che ritrova così uno dei suoi fari, soprattutto in attacco. Ci si aspetta un passo in più da Renzi, che di fronte a dei lunghi meno fisici rispetto a quelli di Livorno potrà godere di maggiore libertà ed essere decisivo in entrambi i lati del campo. San Severo ha nell’esterno Bugatti il suo principale terminale offensivo, autore di 26 punti all’esordio contro Faenza, ma attenzione anche al giovane lungo Gherardini, pure lui in doppia cifra al debutto. Insomma, una gara equilibrata che verrà decisa dai dettagli, Ferrara è arrivata ieri sera in Puglia dopo un lungo viaggio e oggi sarà pronta a dar battaglia per festeggiare il primo successo in B Nazionale.

j.c.