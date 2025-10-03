Adamant, arriva il rinforzo. Con Imola debutta Caiazza. Un play in più per Benedetto

Potrebbe esserci anche Emanuele Caiazza a referto fra poco più di 48 ore per la sfida tra Virtus Imola e Adamant, terzo turno del campionato di B Nazionale, in programma domenica alle 18 al Pala Ruggi.

Il playmaker classe 2003, che si allena ormai da un paio di settimane agli ordini dello staff tecnico biancazzurro, ha convinto coach Benedetto – che già lo aveva allenato a Salerno, lanciandolo in Serie B – e verrà così tesserato dalla società. I tempi tecnici dovrebbero permettere all’ex metronomo di Agrigento, che negli ultimi giorni pareva essersi interessata ma ha virato alla fine sul pari ruolo Zampogna, di essere in campo già ad Imola, consentendo così all’Adamant di aggiungere una rotazione importante in un ruolo in cui, dietro Pellicano, era un po’ scoperta.

Caiazza è un vero e proprio mastino, intimidatore ed aggressivo in difesa, capace di rompere le linee di gioco avversarie e al contempo di mettere in ritmo i propri compagni in attacco: l’anno scorso per lui ad Agrigento 5.7 punti di media in 13 minuti di utilizzo, per un giocatore che con la canotta dei siciliani ha giocato pure qualche gara di A2.

In queste settimane ci ha messo poco per integrarsi nel gruppo e alla fine ha convinto la società, che aggiunge così un elemento di livello ad un organico che pare già ben amalgamato. L’Adamant è alla ricerca della seconda vittoria consecutiva e domenica sarà attesa da un’altra sfida salvezza dopo quella di San Severo, in cui Marchini e compagni hanno centrato il primo successo in B Nazionale dominando per lunga parte del match.

La Virtus Imola arriva dalla netta affermazione casalinga (85-66) con Fabriano ma Ferrara – ancor di più con l’aggiunta di Caiazza – sembra essere un gradino sopra.

Nella giornata di oggi potrebbe esserci l’ufficialità dell’arrivo del playmaker.

