Adamant, Ballabio brucia le tappe. A San Giorgio uno spezzone di gara?

L’Adamant prosegue il suo avvicinamento alla delicata sfida di domenica sul campo della Sangiorgese, forse la trasferta più complicata di questa seconda fase per i biancazzurri, ancora imbattuti nel 2025. La formazione lombarda è reduce dal ko di Pordenone ed è staccata sei punti dal duo di testa, ma resta pur sempre una squadra da prendere con le pinze, difficile da battere in casa propria. Già l’anno scorso Ferrara soffrì parecchio al Pala Bertelli: vero che era tutta un’altra storia, c’era ancora Adriano Furlani in panchina e i primi problemi cominciavano ad emergere, ma il ricordo è quello di un ambiente molto caldo, col pubblico vicino al campo una squadra intensissima in difesa. In questa stagione la musica è un po’ cambiata, la "Sangio" sembra meno solida rispetto a dodici mesi fa, tant’è che per lunghi tratti della prima fase è stata costretta ad inseguire altre squadre in classifica: in ottica play-in al roster è stato aggiunto il lungo lituano Zilius, visto a Valsugana fino a poche settimane fa, e nel complesso il roster può contare su elementi importanti per la categoria come Costa, Testa e Giarelli.

Dal canto suo l’Adamant sta provando a recuperare quasi tutti i suoi acciaccati: chi ne avrà ancora per un po’ è il giovane Dioli, mentre Ballabio sta gradualmente riprendendo ad allenarsi coi compagni e non è escluso che domenica coach Benedetto possa riservargli uno spezzone di gara. Il regista biancazzurro si era infortunato nella prima gara dei play-in contro Mantova, lo scorso 16 febbraio, e a distanza di quasi tre settimane sembrerebbe pronto a riprendere il proprio posto in campo. Certamente una buona notizia per Ferrara, che domenica scorsa contro la Gardonese ha ritrovato pure l’altro play Chessari, fermo per un intervento di artroscopia al menisco. Insomma, l’emergenza di una decina di giorni fa sembra essere sul punto di rientrare, anche se l’Adamant ha già dimostrato di andare oltre alle assenze.

Jacopo Cavallini