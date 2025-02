Adamant, Ballabio salterà almeno quattro partite

E’ arrivata ieri la nota ufficiale di Ferrara Basket sulle condizioni di Riccardo Ballabio (foto a sinistra), uscito malconcio per un colpo al ginocchio sinistro subito nella gara con Mantova. Confermata la distrazione di alto grado al collaterale mediale del ginocchio sinistro che era emersa già dalla risonanza effettuata lunedì pomeriggio, la novità sono i tempi di recupero, che potrebbero accorciarsi rispetto alle prime ipotesi: quindici giorni di riposo per il play biancazzurro, che potrà poi tornare alla graduale attività sul campo. A quel punto saranno le sensazioni del giocatore a far propendere per un recupero più veloce rispetto alle premesse, ma restiamo nel campo delle ipotesi: sicuramente Ballabio salterà le gare con Pizzighettone, Gardonese e Sangiorgese, difficile che Ferrara lo rischi pure per il turno infrasettimanale del 12 marzo contro Social Osa, dopodiché si valuterà strada facendo.

Come se non bastasse, nell’allenamento di mercoledì si è fermato pure il giovane Dioli (foto a destra), anche lui vittima di un problema al ginocchio, e le sue condizioni verranno valutate fino all’immediata palla a due della sfida di domani sera a Soresina per decidere se metterlo in campo o meno. In pochi giorni, quando sembrava che tutto stesse andando per il verso giusto, l’Adamant è nuovamente piombata nell’incubo infortuni, ma l’impressione è che la squadra abbia ora il giusto bagaglio di maturità e forza d’animo per riuscire a gestire l’ennesima situazione complicata della sua stagione.

Lo staff medico sta accelerando il recupero di Chessari, che giorno dopo giorno sta riprendendo confidenza col parquet e dovrebbe tornare a disposizione per la gara di domenica 2 marzo con la Gardonese. Domani sera, intanto, Benedetto dovrà chiedere gli straordinari a Santiago e Marchini, già parecchio spremuti fino ad ora, ma uniche due pedine capaci di giostrarsi in cabina di regia con buoni risultati. Il tecnico reggino ha voluto tenere alta la tensione in questi giorni nonostante le sette vittorie consecutive, perché Ferrara ha bisogno di continuare a vincere e dar seguito al momento positivo, andando oltre agli infortuni e alle condizioni fisiche precarie di alcuni giocatori.

Jacopo Cavallini