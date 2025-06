Adamant, Benedetto raddoppia: "Seguirà anche il settore giovanile"

Si rinforza il matrimonio tra Adamant Ferrara Basket e coach Giovanni Benedetto, che prolunga il suo contratto fino al 2027 e assume anche il ruolo di responsabile del settore giovanile di Scuola Basket Ferrara, in un progetto a tutto tondo che lo coinvolgerà su più fronti.

Dopo la promozione in Serie B Nazionale, la società intende dar seguito al percorso iniziato ormai due anni fa, strutturando dietro alla prima squadra un bacino di giovani su cui costruire il futuro della pallacanestro ferrarese.

Assieme a coach Benedetto, è confermato pure l’assistente Marco Castaldi, che assumerà il ruolo di capo allenatore della formazione Under 19 di Sbf, a stretto contatto con la prima squadra.

Il prolungamento dell’accordo è stato sancito in una conferenza stampa a cui, oltre a coach Benedetto, hanno partecipato il vice presidente di Adamant Ferrara Basket Paolo Piazzi, ed il presidente di Scuola Basket Ferrara Stefano Calderoni.

"Vogliamo fare un campionato all’altezza della storia di questa piazza – le parole di Paolo Piazzi –, la conferma di Giovanni sarebbe arrivata anche senza la promozione, perché lo abbiamo apprezzato prima come uomo e poi come allenatore. Il coach avrà un compito ulteriore visto che diventerà il coordinatore del settore giovanile, questo è un punto di partenza per svilupparci ancora di più nel futuro. Dico grazie al coach per quello che abbiamo fatto, e gli auguro l’in bocca al lupo per le nuove sfide che andremo ad affrontare insieme".

"Un passo alla volta, vogliamo strutturarci ulteriormente – spiega il numero uno di Sbf, Stefano Calderoni –, stiamo costruendo un percorso di crescita per i nostri ragazzi che non si sposti minimamente dagli obiettivi che ci siamo dati in questi anni. Coach Benedetto non ha sposato solo il progetto ma anche e soprattutto la visione che abbiamo fuori dal campo; come Sbf potenzieremo la nostra attività giovanile e inseriremo nell’organico nuove figure".

"La cosa che più mi ha colpito e reso orgoglioso è quella di essere stato contattato prima della conclusione del campionato – il commento di coach Benedetto –, significa che la società ha riposto in me grande fiducia. Lo sviluppo di questo progetto deve passare attraverso i giovani e l’allargamento della nostra famiglia, vogliamo fare qualcosa in più rispetto a quello che fanno in tanti. Ferrara deve continuare il proprio percorso assieme all’aiuto della sua gente".

j. c.