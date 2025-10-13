Adamant, brava lo stesso. Caserta vince all’overtime

Acquista il giornale
La formazione di Lardo si conferma una big, ma Ferrara la fa soffrire. Gara iniziata in ritardo di 32’ per un guasto al tabellone: rischio 0-20 a tavolino.

di JACOPO CAVALLINI
13 ottobre 2025
adamant ferrara

89

juvecaserta

97

ADAMANT : Dioli ne, Bellini 3, Sackey 13, Renzi 19, Pellicano, Brancaleoni ne, Santiago 19, Tio 2, Solaroli 2, Marchini 16, Casagrande 12, Caiazza 3. All. Benedetto.

JUVE CASERTA: Vecerina 6, Hadzic 6, Laganà 26, D’Argenzio 18, Brambilla 9, Radunic 15, Ly-Lee 6, Pisapia ne, Lo Biondo 6, Nobile 5. All. Lardo.

Parziali: 13-27; 45-39; 61-57; 83-83.

Alla Bondi Arena la sfida tra Adamant e Juve Caserta comincia con 32 minuti di ritardo per un problema ai tabelloni del palasport, e starà quindi al giudice sportivo decidere in merito all’omologazione o meno della gara: da regolamento, infatti, le attrezzature di riserva devono essere a disposizione entro 30 minuti, ed in questo caso si è andati oltre di un paio di giri di lancetta. Vedremo in settimana quale sarà la decisione della Fip, ma a spazzare via i dubbi sull’esito del pomeriggio ci ha pensato il successo sul campo dei campani. Caserta vince al supplementare, con merito e grazie al talento dei suoi giocatori, ma Ferrara se la gioca alla pari e fiuta ancora una volta il colpaccio. Veniamo alla cronaca della gara: Caserta fa valere la sua forza e allunga già nel primo quarto grazie alle sgroppate di D’Argenzio e ai canestri di Radunic, che valgono il massimo vantaggio al minuto 8 sull’11-20. Ferrara è tramortita e al 10’ il divario si dilata fino al +14 in favore della Juve, anche perché i biancazzurri tirano malissimo: in avvio di secondo quarto ecco però la reazione, l’Adamant piazza un break di 7-0 e si riporta fino al -7.

Gli estensi si risvegliano dal torpore, mettono in campo una reazione d’orgoglio e la tripla di Bellini al 15’ vale il -3, poi Marchini si infiamma e Ferrara continua a macinare canestri: al 18’ è 39-33 con un parziale di 26-6 nei secondi dieci minuti. La ripresa inizia con le due squadre che si rispondono colpo su colpo, e con un Santiago ispiratissimo dall’arco: Ferrara vola sul 57-51, ma Caserta si rimette in carreggiata alzando l’intensità della sua difesa. Al 32’ è perfetta parità a quota 61, poi si accende ancora Marchini, che porta i suoi sul +6 e manda in visibilio la Bondi Arena. La Juve non muore mai e piazza un break di 8-0 per rimettersi avanti, e nel finale fa valere tutto il suo talento piazzando dei canestri che tagliano le gambe ad una Ferrara forse anche un po’ stanca: gli uomini di Benedetto raschiano però il fondo del barile, e sotto di 7 a 58’’ dalla sirena la riprendono in maniera incredibile forzandola all’overtime (83-83). Nei cinque minuti decisivi a deciderla è ancora una volta la qualità della truppa di Lardo, che ne ha di più e chiude col gioco da tre punti di Laganà: ma ancora applausi ad una Ferrara mai doma, che se l’è giocata nuovamente alla pari contro una corazzata.

Jacopo Cavallini

© Riproduzione riservata

