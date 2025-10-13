Adamant, brava lo stesso. Caserta vince all’overtime

adamant ferrara

89

juvecaserta

97

ADAMANT : Dioli ne, Bellini 3, Sackey 13, Renzi 19, Pellicano, Brancaleoni ne, Santiago 19, Tio 2, Solaroli 2, Marchini 16, Casagrande 12, Caiazza 3. All. Benedetto.

JUVE CASERTA: Vecerina 6, Hadzic 6, Laganà 26, D’Argenzio 18, Brambilla 9, Radunic 15, Ly-Lee 6, Pisapia ne, Lo Biondo 6, Nobile 5. All. Lardo.

Parziali: 13-27; 45-39; 61-57; 83-83.

Alla Bondi Arena la sfida tra Adamant e Juve Caserta comincia con 32 minuti di ritardo per un problema ai tabelloni del palasport, e starà quindi al giudice sportivo decidere in merito all’omologazione o meno della gara: da regolamento, infatti, le attrezzature di riserva devono essere a disposizione entro 30 minuti, ed in questo caso si è andati oltre di un paio di giri di lancetta. Vedremo in settimana quale sarà la decisione della Fip, ma a spazzare via i dubbi sull’esito del pomeriggio ci ha pensato il successo sul campo dei campani. Caserta vince al supplementare, con merito e grazie al talento dei suoi giocatori, ma Ferrara se la gioca alla pari e fiuta ancora una volta il colpaccio. Veniamo alla cronaca della gara: Caserta fa valere la sua forza e allunga già nel primo quarto grazie alle sgroppate di D’Argenzio e ai canestri di Radunic, che valgono il massimo vantaggio al minuto 8 sull’11-20. Ferrara è tramortita e al 10’ il divario si dilata fino al +14 in favore della Juve, anche perché i biancazzurri tirano malissimo: in avvio di secondo quarto ecco però la reazione, l’Adamant piazza un break di 7-0 e si riporta fino al -7.

Gli estensi si risvegliano dal torpore, mettono in campo una reazione d’orgoglio e la tripla di Bellini al 15’ vale il -3, poi Marchini si infiamma e Ferrara continua a macinare canestri: al 18’ è 39-33 con un parziale di 26-6 nei secondi dieci minuti. La ripresa inizia con le due squadre che si rispondono colpo su colpo, e con un Santiago ispiratissimo dall’arco: Ferrara vola sul 57-51, ma Caserta si rimette in carreggiata alzando l’intensità della sua difesa. Al 32’ è perfetta parità a quota 61, poi si accende ancora Marchini, che porta i suoi sul +6 e manda in visibilio la Bondi Arena. La Juve non muore mai e piazza un break di 8-0 per rimettersi avanti, e nel finale fa valere tutto il suo talento piazzando dei canestri che tagliano le gambe ad una Ferrara forse anche un po’ stanca: gli uomini di Benedetto raschiano però il fondo del barile, e sotto di 7 a 58’’ dalla sirena la riprendono in maniera incredibile forzandola all’overtime (83-83). Nei cinque minuti decisivi a deciderla è ancora una volta la qualità della truppa di Lardo, che ne ha di più e chiude col gioco da tre punti di Laganà: ma ancora applausi ad una Ferrara mai doma, che se l’è giocata nuovamente alla pari contro una corazzata.

Jacopo Cavallini