Adamant, c’è subito Mantova. L’ultima volta era serie A2

Non ci sono ancora date ufficiali, ma l’ordine delle partite è uscito e il primo impegno dei play-in per l’Adamant ha un retrogusto da A2, una sfida tra due nobili decadute con tanta voglia di tornare nei palcoscenici che più contano. Sarà infatti Ferrara-Mantova la gara di apertura della seconda fase per i biancazzurri, che esordiranno nel weekend del 15 e 16 febbraio: ancora mistero sul giorno in cui si giocherà la partita, con la società che sta spingendo per mantenere il consueto orario delle 18 di domenica nonostante la concomitanza con la 4 Torri Volley. In queste ore si avrà l’ufficialità, ma intanto si può fare un primo ragionamento sul calendario, che vedrà appunto l’Adamant esordire contro gli Stings, in una Bondi Arena che si preannuncia già infuocata vista la rivalità tra le due tifoserie che va avanti dai tempi della A2. Tanti scontri in seconda serie tra Ferrara e Mantova, l’ultimo datato 18 dicembre 2022, quando l’allora Tassi Group sconfisse gli Stings dell’ex di turno Giorgio Valli col punteggio di 88-81, grazie a una grande rimonta nella ripresa firmata Cleaves e Pianegonda.

Poi il buio per entrambe le società: Ferrara non finì il campionato, in quella che fu la pagina più triste della storia della pallacanestro ferrarese, mentre Mantova centrò la salvezza ma in estate passò la mano alla Real Sebastiani Rieti, ripartendo addirittura dalla Serie C. Dopo gli Stings, l’Adamant sarà impegnata in trasferta sul campo di Pizzighettone, poi Gardonese in casa, Sangiorgese fuori, Social Osa in casa (nel turno infrasettimanale di mercoledì 12 marzo) e Iseo in trasferta.

Ritorno che inizierà il 23 marzo a Mantova, per chiudersi il 27 aprile in casa con Iseo. Da definire, come detto, alcune date: entro domani si avrà una situazione definitiva, poi non ci saranno più dubbi sul calendario degli estensi. Che partiranno da un confortante secondo posto in classifica, a quota 14 punti, dietro solo a Pordenone a 16; assieme all’Adamant, con 14 punti, anche Monfalcone e Iseo; a 10 Sangiorgese, Gardonese e Mantova; a 8 Virtus Padova e Pizzighettone; a 6 Oderzo e a chiudere, a quota 2 punti, Gorizia.

