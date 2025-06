Adamant celebra la promozione con tatuaggi in onore di Claudio 'Baffo' Mandosso

C’è una persona, in questa annata così come in tante altre, che all’interno dello spogliatoio biancazzurro ha avuto un ruolo di fondamentale importanza. E per festeggiare il salto di categoria, renderlo indelebile agli occhi di tutti, squadra e staff hanno deciso di marchiarselo sulla pelle. Stiamo parlando dell’insostituibile Claudio Mandosso, per tutti il "Baffo", factotum del palazzetto e personaggio che con la sua simpatia e generosità si fa voler bene da chiunque incroci il suo sguardo.

Nella giornata di giovedì, all’indomani della vittoria che ha sancito la promozione, tutti i giocatori dell’Adamant e alcuni componenti dello staff hanno scelto di tatuarsi il simbolo del ‘baffo’ sulla pelle, assieme alla data del 4 giugno, per ricordarsi per sempre di questa impresa, e in qualche modo legarsi a vita l’uno con l’altro. Il tutto è stato eseguito presso il centro tatuaggi "Jam Ink", in Corso Isonzo.

Un altro piccolo dettaglio che testimonia quanto questo gruppo si sia voluto bene in questi mesi: a prescindere da chi sarà confermato e chi prenderà altre strade, rimarrà un rapporto di amicizia e fratellanza.