Adamant celebra la promozione in B Nazionale: festa e ringraziamenti a Ferrara

Due giorni di festeggiamenti, assieme a sponsor, autorità, istituzioni e tifosi, quelli vissuti dall’Adamant nelle ultime 48 ore. Ora arriva il "rompete le righe" definitivo, quello che libererà tutti gli eroi della promozione in B Nazionale di una settimana fa, ancora ben impressa nelle menti e nei cuori degli appassionati biancazzurri. Al Castello di Fossadalbero, lunedì sera, c’è stato spazio per i saluti finali e per i ringraziamenti ad un gruppo che ha riportato Ferrara nel basket che conta (Foto Mazzini), facendo riesplodere una passione che negli ultimi anni si era un po’ sopita.

"Abbiamo sentito la vicinanza e l’affetto di una città intera per tutta la stagione – le parole del presidente Riccardo Maiarelli –, e tutto si è concretizzato nella straordinaria presenza dei nostri tifosi nella decisiva gara 2 che è valsa la promozione contro Pordenone. Siamo arrivati ai playoff consci della nostra forza, e da lì in avanti non ne abbiamo persa neppure una: parafrasando Valentino Rossi, potremmo dire ‘scusate il ritardo’, perché l’anno scorso incappammo in una cocente delusione a Fidenza. La B1? Cercheremo di fare un campionato da protagonisti, è evidente che aumenta l’impegno sotto tutti i punti di vista, con Benedetto ancora in panchina".

"E’ stata una gioia immensa – il commento del vicepresidente Paolo Piazzi –, abbiamo vinto tutte le serie 2-0 dando dimostrazione di grande forza. Quella sera l’atmosfera mi ha fatto venire la pelle d’oca, non si vedevano così tante persone al palasport da tempo: c’è entusiasmo, sono sicuro che le persone che si sono avvicinate hanno capito la portata del nostro progetto, fatto anche di giovanili e di basket inclusivo. Vogliamo dare a Ferrara il miglior livello di pallacanestro possibile". Ieri sera i festeggiamenti si sono poi conclusi con un saluto al palasport assieme ai tifosi ed agli appassionati biancazzurri, che hanno voluto ancora una volta rendere omaggio a Drigo e compagni, prima di congedarli per le vacanze estive.

In casa Adamant sarà però un’estate di lavoro e programmazione in vista di un campionato, quello di B Nazionale, che richiederà sforzi ulteriori per dare seguito ad un progetto che sembra solamente ad un punto di partenza. Le fondamenta sono solide, la voglia di far bene c’è, ed ora che la promozione ha rappresentato un trampolino di lancio la sensazione è che Ferrara Basket sia pronta a spiccare definitivamente il volo, anche grazie all’interesse e al sostegno dell’imprenditoria locale, avvicinatasi a grandi passi negli ultimi mesi.

Jacopo Cavallini