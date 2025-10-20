Acquista il giornale
Adamant, che brutto derby. Imola domina dall’inizio

Andrea Costa subito sull’11-0 e, a parte una breve fiammata nel terzo quarto, la gara è tutta nel segno degli ospiti. La Bondi Arena resta un tabù.

di Redazione Sport
20 ottobre 2025
adamant ferrara

73

andrea costa imola

93

ADAMANT : Motta ne, Dioli 2, Bellini 10, Sackey 2, Renzi 18, Pellicano 5, Santiago 17, Tio, Solaroli 5, Marchini 12, Casagrande, Caiazza 2. All. Benedetto.

UP ANDREA COSTA IMOLA: Kupstas 12, Chessari 15, Tamani 3, Moffa 16, Filippini ne, Gozo 5, Raucci 5, Sanguinetti 23, Gatto 11, Thioune. 3 All. Dalmonte.

Arbitri: Vita e Guercio di Ancona, Scaramellini di Fano.

Note: parziali 13-19, 31-44, 55-67. Tiri da 3: Ferrara 10/32, Imola 11/24, Tiri da 2: Ferrara 13/32, Imola 22/40. Tiri liberi: Ferrara 17/19, Imola 16/22. Rimbalzi: Ferrara 41, Imola 37. Spettatori: 1-700. Espulso Solaroli per somma di tecnici.

Un brusco ritorno alla realtà, nel giorno delle lacrime in memoria di Andrea Pulidori, e la conferma che per ora la Bondi Arena resta tabù per l’Adamant, anche se va detto che il peso specifico delle avversarie affrontate in casa è ben diverso da quelle affrontate fin qui fuori casa.

Il dato di fatto è che l’Andrea Costa Imola domina il derby per 40 minuti, cominciando il match con un 11-0 e tenendo Ferrara a secco di punti per i primi 5 minuti. L’antipasto di un pomeriggio difficile, con Ferrara spesso costretta a sparare a salve da fuori, in difficoltà su zone e adattamenti che fanno andare in tilt Santiago e compagni, con l’ex Chessari protagonista a sorpresa, assieme a un implacabile Sanguinetti.

Un avvio tragico dicevamo, con gli ospiti che scappano sull’11-0, con Kuspstas e Sanguinetti subito caldissimi, mentre nella squadra di Benedetto Tio litiga col ferro e Solaroli è troppo nervoso. Bellini e Renzi provano a ricucire, ma Imola scappa anche a +16 (24-40) e all’intervallo si va sul +13 ospite.

Serve una scossa, e Benedetto sembra trovarla con il 7-0 che apre il terzo parziale, quando la difesa sembra mordere un po’ di più e Renzi trova un paio di canestri dei suoi. La Bondi Arena si accende e al 25’ Ferrara arriva a meno tre (48-51), con tutta l’inerzia dalla sua.

Dura poco in realtà, perchè Moffa insacca 8 punti di fila, Solaroli si fa espellere e Dalmonte riprende il controllo (51-60 al 28’). L’ex Chessari è immarcabile, vince i duelli con Pellicano e Caiazza e al 30’ l’Andrea Costa è di nuovo in controllo, oltre la doppia cifra di vantaggio (55-67). Servirebbe a questo punto un miracolo, ma le facce sono spente e non riesce davvero nulla all’Adamant, che invece di rimontare finisce per affondare: Gatto al 32’ mette il sigillo (57-76) e gli ultimi minuti sono solo un lunghissimo garbage time.

Mauro Paterlini

© Riproduzione riservata

