Adamant, colpo a San Severo. Tio dominante con trentuno punti. Ferrara controlla dal primo minuto

allianz san severo

74

adamant ferrara

88

ALLIANZ : Gattel, Bandini 2, Bugatti, Lucas 23, Miglio ne, Ndour 4, Petrushevski ne, Scredi, Mobio 6, Morelli 7, Todisco 8, Gherardini 24. All. Bernardi.

ADAMANT FERRARA: Dioli ne, Bellini 2, Sackey, Renzi 16, Santiago 12, Tio 31, Casagrande ne, Pellicano 12, Solaroli 10, Ebeling ne, Marchini 5. All. Benedetto.

Parziali: 14-25; 41-48; 59-67.

E’ ancora una volta una bellissima Adamant quella che sbanca il parquet di San Severo e trova la prima vittoria in B Nazionale: trascinata da un onnipotente Tio, autore di una prova da 31 punti e 11 rimbalzi, Ferrara comanda sin dalla palla a due e non si volta più indietro, conquistando un successo meritatissimo per ciò che si è visto in campo. I biancazzurri dominano per larga parte del match, mostrando una chimica di squadra già avanzata che fa davvero ben sperare per il futuro. Grandissimo impatto dell’Adamant, che domina subito a rimbalzo trascinata da un Tio a tratti devastante, e vola in 4’ sul 2-11: coach Bernardi è costretto a chiamare timeout ma i biancazzurri non si fermano e il divario aumenta fino al 2-16. San Severo si sblocca e comincia a trovare canestri importanti grazie ai suoi uomini di maggiore talento, Lucas prima e Gherardini poi. Al 10’ Ferrara conduce sul +11, ma in avvio di secondo quarto sono i padroni di casa ad uscire meglio dai blocchi: l’Adamant però non si scompone, regge al tentativo di rimonta, e riallunga di nuovo con l’ex di turno Pellicano. All’intervallo è 41-48 e al 23’ è nuova doppia cifra di vantaggio (43-54), poi Santiago dall’angolo regala ai suoi il +14. Il difetto dell’Adamant è quello di non chiudere la partita pur giocando molto meglio degli avversari, e nell’ultima parte della terza frazione è San Severo a rintuzzare punto su punto e a tornare in scia al 30’ (59-67). Ma in avvio di ultimo quarto è ancora Tio a portare i suoi sul +12, prima della tripla di Santiago che chiude i conti al 34’: Ferrara centra i primi due punti del suo campionato e lo fa con un’altra prova convincente, sul campo di una diretta concorrente per la salvezza.

Jacopo Cavallini