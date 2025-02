Adamant, con Gardone anche Chessari

Prosegue l’avvicinamento dell’Adamant al terzo impegno dei play-in, domenica pomeriggio (ore 18) alla Bondi Arena contro la Gardonese. Drigo e compagni stanno vivendo una settimana di allenamenti senza grossi intoppi, col lungodegente Chessari che – come da programmi – sta ricominciando ad allenarsi gradualmente in gruppo: possibile che già domenica il regista ragusano possa rivedere il campo per uno spezzone di partita, oggi lo staff tecnico biancazzurro chiarirà ulteriormente la situazione nella consueta conferenza stampa di vigilia. L’Adamant ne gioverebbe sul piano delle rotazioni, con Benedetto che eviterebbe di spremere Marchini e Santiago, detto che da Chessari non ci si potrà aspettare troppo, considerato il lungo stop e l’operazione al menisco. C’è attesa per la sfida contro i bresciani, lo spauracchio principale sarà come sempre l’ex di turno Nacho Davico, che Ferrara soffrì particolarmente la scorsa stagione. Prima della gara, spazio all’iniziativa "Crescere Sani", rivolta ai genitori dei piccoli atleti del minibasket: sul campo il triangolare tra Vis, Sbf e Antares Copparo, nei corridoi del palasport una serie di interventi di alcuni esperti su grandi temi dell’infanzia e adolescenza, come il corretto uso dei dispositivi tecnologici, la dimensione del sogno, la postura e l’educazione al movimento. Chi presenzierà agli incontri avrà diritto alla formula 2x1 in occasione della gara casalinga del 12 aprile contro la Sangiorgese.

Jacopo Cavallini