Adamant con un regista in più. Benedetto: "Caiazza ci aiuterà. Imola? In casa è molto scomoda»

Nel giorno dell’ufficialità dell’ingaggio di Emanuele Caiazza, playmaker classe 2003, il coach dell’Adamant Giovanni Benedetto ha presentato la gara di domani sul campo della Virtus Imola. Per Ferrara è la seconda trasferta di fila, un’altra sfida salvezza dopo quella vinta con San Severo: "Caiazza è un ragazzo che conosco da tempo e che ha voglia di emergere – spiega Benedetto –, anche lui fa parte di ampiamente di quel concetto di squadra giovane che volevamo costruire in estate. Ha 22 anni, ci può dare una grossa mano in un momento in cui dobbiamo ancora fare i conti con i problemo fisici di ’Baba’ Ebeling. Durante la settimana avevamo bisogno di un giocatore in quel ruolo che potesse consentirci di mantenere alta l’intensità, anche se i nostri ragazzi del settore giovanile stanno ben figurando. Cosa mi aspetto da lui domani? Nulla, si è appena inserito ed è normale che ci vorrà un po’ di tempo per vederlo al top, ma ha le caratteristiche che ci servivano".

L’Adamant incrocia una squadra che arriva dal successo netto contro Fabriano: "In casa possono essere scomodi, l’abbiamo visto la settimana scorsa quando hanno battuto una formazione che comunque negli ultimi anni ha sempre fatto campionati di buon livello. Noi approcciamo alla gara consapevoli di aver fatto altrettanto bene nelle nostre prime due uscite, ci aspetta una battaglia come lo saranno tutte da qui alla fine, in una stagione lunga ed impegnativa che da qui a una decina di giorni comincerà a metterci di fronte anche dei turni infrasettimanali. Per cui dobbiamo abituarci a questi ritmi frenetici, consci dei nostri punti di forza". La Virtus, già affrontata da Ferrara nella preseason, punta molto sul gioco perimetrale, ed ha in Mattia Melchiorri l’uomo forse più esperto e rappresentativo del proprio organico. L’Adamant dovrà essere brava ad approcciare nel modo giusto in un ambiente che sa spingere la propria squadra di casa anche oltre le aspettative. Ma anche i biancazzurri saranno sospinti dal loro pubblico, che in queste ore si sta organizzando per la trasferta nella vicina Imola.

Jacopo Cavallini