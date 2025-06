Adamant: Conferme e Mercato per la Nuova Stagione con Giovanni Benedetto

Da ieri sera, con l’ultimo saluto della squadra ai tifosi al palasport, è ufficiale il rompete le righe e cala così il sipario su questa stagione appassionante.

Da domani sarà tempo di progettare il futuro e di pensare al mercato. Il primo aspetto riguarda le conferme: per una squadra che approccia alla nuova categoria per consolidarsi e disputare una stagione tranquilla (magari con un occhio alla zona ’play in’, dal 7° al 12° posto), è indispensabile pensare a confermare un nucleo base, a cominciare dai contratti in essere. Hanno il contratto, e non si muoveranno, Santiago, Casagrande e Solaroli, mentre sono sotto esame le posizioni dei contrattualizzati Chessari (ottimo in finale ma a lungo non convincente) e Yarbanga (Sackey ad oggi fornisce più garanzie).

Una proposto di conferma verrà fatta (le prime chiaccherate informali sono probabilmente già cominciate) a Marchini, Tio e Sackey, rientra assolutamente nei piani il giovane Dioli, e una riflessione è in atto sull’ala Lorenzo Turini.

Dopo l’intervento chirurgico al crociato dello scorso novembre, l’esterno toscano è pienamente recuperato e l’Adamant sta pensando a lui come ala piccola con punti nelle mani che si completerebbe bene, essendo molto differente, da Solaroli.

Questi i progetti e i discorsi già avanzati con buona parte del roster, al pari di coach Giovanni Benedetto (su cui dovrebbe esserci un’intesa di massima per un rinnovo di due anni) e del suo staff. Cosa cambierà dunque?

L’asse play-pivot, dove arriveranno due giocatori con tecnica e fisicità di categoria, sacrificando Riccardo Ballabio, il capitano Mathias Drigo (che potrebbe anche smettere) e probabilmente Barou Yarbanga.

Siamo appena all’inizio dell’estate, ma i motori sono già avviati.

Mauro Paterlini