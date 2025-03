Adamant, conto alla rovescia. Scontro diretto che vale doppio

Questa mattina lo staff tecnico dell’Adamant presenterà la sfida di domani sul campo della Sangiorgese, crocevia importante di questa seconda fase per i biancazzurri, attesi poi dal turno infrasettimanale di mercoledì prossimo contro Social Osa Milano. Sul campo la squadra ha lavorato con intensità durante tutta la settimana, reinserendo sempre più nei meccanismi i due playmaker Chessari e Ballabio: il primo, dopo aver saggiato il campo per 14’ contro la Gardonese, avrà qualche giorno in più di allenamenti nelle gambe, mentre il secondo sta bruciando le tappe e potrebbe essere a disposizione di Benedetto per uno spezzone di gara già domani pomeriggio al Pala Bertelli.

Le ultime ore a ridosso della palla a due dissiperanno i dubbi, ma la sensazione è che il ginocchio di Ballabio abbia risposto nel migliore dei modi in queste settimane e il ragazzo non accusi più dolore come prima; ecco, quindi, che dopo parecchio tempo Ferrara potrebbe contare su entrambi i suoi registi, seppur non al meglio della condizione fisica. Dall’altro lato del campo ci sarà una Sangiorgese che vorrà fare bene davanti al proprio pubblico, e riscattare la sconfitta dello scorso turno sul parquet di Pordenone: in caso di vittoria, l’Adamant metterebbe un bel mattoncino nella corsa verso i playoff e verso il miglior piazzamento possibile in griglia, in quello che si preannuncia un duello fino all’ultima giornata con Pordenone.

j.c.