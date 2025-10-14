Adamant convincente. Un gruppo che lotta e che fa paura alle big

E’ stata ancora una volta una grande Adamant quella che è andata ad un passo dall’impresa contro la corazzata Juve Caserta, ma che alla fine ha dovuto arrendersi ai campani dopo un tempo supplementare. Alla Bondi Arena si è consumata una partita maschia tra due squadre che non si sono risparmiate, e che dopo un primo tempo fatto di ‘parzialoni’ – prima da una parte e poi dall’altra – hanno dato vita ad una gara scivolata via sul filo dell’equilibrio. Ferrara si è affidata tanto al tiro da tre per far male ad un avversario che sotto canestro chiudeva tutti gli spazi, e la tattica è quasi riuscita: peccato per un overtime che ha visto i biancazzurri forse un po’ sulle gambe dopo aver profuso uno sforzo importante nei precedenti minuti. Già, perché l’avvio è stato di quelli ‘horror’, con Caserta a comandare nei primi dieci minuti e a scappare fino al 13-27 del 10’.

E’ a quel punto che coach Benedetto ha sparigliato le carte, mettendo in campo un quintetto più energico, con Caiazza e Sackey a dare freschezza ed imprevedibilità, e l’esperto Casagrande a mettere dentro canestri importanti: l’Adamant ha piazzato un clamoroso break di 26-6 in meno di dieci minuti, e ha chiuso avanti all’intervallo sul 45-39. La ripresa ha vissuto di fiammate: Marchini e compagni hanno toccato anche il +7, ma di là il talento dei pezzi pregiati del roster di coach Lardo è uscito fuori nei momenti chiave. A 58’’ dalla sirena sembrava finita, con Ferrara sotto di sette lunghezze, ma Renzi con un gioco da quattro punti e Santiago con una tripla in isolamento hanno portato la contesa incredibilmente all’overtime.

Lì Caserta ne ha avuto di più, mentre Ferrara ha forzato un paio di tiri perdendo smalto offensivo. Per l’Adamant, però, è un altro passo avanti e l’ennesima prestazione convincente di un avvio di campionato davvero sopra le righe. Domani sera (ore 20.30) ad Arezzo, contro Chiusi, il primo turno infrasettimanale della stagione, al cospetto di una squadra ancora imbattuta.

Ieri intanto il giudice sportivo si è espresso sul ritardo di oltre mezz’ora dovuto al malfunzionamento dei tabelloni elettronici: per l’Adamant solamente un’ammonizione, ma la sensazione è che il risultato maturato sul campo abbia messo d’accordo un po’ tutti senza particolari strascichi.

j.c.