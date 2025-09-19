Adamant, debutto da brividi. E Marchini non sta bene
Basket serie B: contro la Pielle Livorno il pronostico è tutto in salita, a maggior ragione se la guardia ancora non sa se potrà essere in campo.
E’ una Pielle Livorno incerottata, ma comunque temibilissima, quella che si presenterà domenica pomeriggio alla Bondi Arena al debutto nel campionato di B Nazionale contro l’Adamant. I toscani dovranno certamente fare a meno di Denis Alibegovic e Luca Campori, che non hanno ancora smaltito i rispettivi problemi fisici, e che saranno costretti così a guardare i loro compagni dalle tribune.
Ma coach Andrea Turchetto, ex di turno assieme a "Tatu" Ebeling, potrà contare in ogni caso su un organico capace di sopperire alle due assenze: partendo proprio dall’ex Kleb, apparso in grande forma durante la Supercoppa giocata lo scorso weekend a Ravenna, e pedina chiave di uno scacchiere che ha anche nell’ex Cento Ennio Leonzio uno dei suoi alfieri migliori.
Sugli esterni ci sono pure Mattia Venucci, Jacopo Lucarelli e Davide Bonacini (nella foto), giocatori esperti della categoria che non hanno bisogno di presentazioni, in lotta per obiettivi importanti ormai da diversi anni.
Nel pitturato la Pielle ha in Klyuchnyk e nello straniero Gabrovsek i suoi punti di forza, col giovane Kouassi pronto a ritagliarsi minuti decisivi. Insomma, Ferrara sa di affrontare una candidata a giocarsi le prime posizioni nel girone, certamente non nel suo momento migliore – sia fisicamente che a livello di chimica di squadra – ma comunque difficile da battere, se non altro per lo spessore dei suoi atleti.
L’Adamant, dal canto suo, non sa ancora se potrà contare su Davide Marchini e Luigi Dioli: al momento è più no che si per entrambi, che da alcuni giorni si allenano solamente a parte. Marchini è vittima di un problema al polpaccio che lo tiene ai box ormai da una settimana, mentre Dioli è alle prese con un fastidio alla spalla accusato nell’ultima amichevole con Fidenza: acciacchi non gravi, ma che comunque necessitano di tempo per guarire, e su cui lo staff medico biancazzurro non vuole rischiare soprattutto in questa fase della stagione.
Nel frattempo, però, Ferrara non sta a guardare: da ieri pomeriggio si è aggregato agli allenamenti il play classe 2003 Emanuele Caiazza, che ha svolto la preparazione alla Scandone Avellino, e che attualmente è free agent in cerca di una squadra.
Coach Benedetto lo osserverà in questi giorni, poi si deciderà se tesserarlo o meno: opzione da non scartare, per aggiungere subito un play di ruolo all’organico oltre a Pellicano.
Jacopo Cavallini
