Adamant, debutto da brividi. E Marchini non sta bene

E’ una Pielle Livorno incerottata, ma comunque temibilissima, quella che si presenterà domenica pomeriggio alla Bondi Arena al debutto nel campionato di B Nazionale contro l’Adamant. I toscani dovranno certamente fare a meno di Denis Alibegovic e Luca Campori, che non hanno ancora smaltito i rispettivi problemi fisici, e che saranno costretti così a guardare i loro compagni dalle tribune.

Ma coach Andrea Turchetto, ex di turno assieme a "Tatu" Ebeling, potrà contare in ogni caso su un organico capace di sopperire alle due assenze: partendo proprio dall’ex Kleb, apparso in grande forma durante la Supercoppa giocata lo scorso weekend a Ravenna, e pedina chiave di uno scacchiere che ha anche nell’ex Cento Ennio Leonzio uno dei suoi alfieri migliori.

Sugli esterni ci sono pure Mattia Venucci, Jacopo Lucarelli e Davide Bonacini (nella foto), giocatori esperti della categoria che non hanno bisogno di presentazioni, in lotta per obiettivi importanti ormai da diversi anni.

Nel pitturato la Pielle ha in Klyuchnyk e nello straniero Gabrovsek i suoi punti di forza, col giovane Kouassi pronto a ritagliarsi minuti decisivi. Insomma, Ferrara sa di affrontare una candidata a giocarsi le prime posizioni nel girone, certamente non nel suo momento migliore – sia fisicamente che a livello di chimica di squadra – ma comunque difficile da battere, se non altro per lo spessore dei suoi atleti.

L’Adamant, dal canto suo, non sa ancora se potrà contare su Davide Marchini e Luigi Dioli: al momento è più no che si per entrambi, che da alcuni giorni si allenano solamente a parte. Marchini è vittima di un problema al polpaccio che lo tiene ai box ormai da una settimana, mentre Dioli è alle prese con un fastidio alla spalla accusato nell’ultima amichevole con Fidenza: acciacchi non gravi, ma che comunque necessitano di tempo per guarire, e su cui lo staff medico biancazzurro non vuole rischiare soprattutto in questa fase della stagione.

Nel frattempo, però, Ferrara non sta a guardare: da ieri pomeriggio si è aggregato agli allenamenti il play classe 2003 Emanuele Caiazza, che ha svolto la preparazione alla Scandone Avellino, e che attualmente è free agent in cerca di una squadra.

Coach Benedetto lo osserverà in questi giorni, poi si deciderà se tesserarlo o meno: opzione da non scartare, per aggiungere subito un play di ruolo all’organico oltre a Pellicano.

