Adamant di coach Benedetto: sfida decisiva contro Iseo per i play-in alla Bondi Arena

Si avvicina l’ultimo atto dei play-in per l’Adamant di coach Benedetto, attesa domenica pomeriggio alla Bondi Arena dalla gara contro Iseo. A quaranta minuti dai playoff c’è ancora tutto in ballo: Ferrara deve vincere per consolidare il secondo posto e non chiudere mestamente una fase che ha visto i biancazzurri perdere la propria solidità fuori casa, con quattro sconfitte su sei partite giocate lontano dal palasport cittadino. In vetta, a Pordenone basta vincere in casa contro Mantova per certificare il primo posto nella griglia, ma la battaglia è viva anche per Sangiorgese e Monfalcone, attualmente terza e quarta appaiate all’Adamant in classifica. Anche dietro, di già deciso c’è poco o nulla: solo Mantova è certa di partecipare alla post season, mentre per sesto, settimo ed ottavo posto è lotta serrata tra Iseo, Gardone, Oderzo, Social Osa, Pizzighettone e Gorizia, racchiuse in soli quattro punti. Spacciata invece la Virtus Padova, staccatissima a quota 8 punti e reduce da tredici sconfitte di fila. Ferrara non può più raggiungere il primo posto, complice lo 0-2 negli scontri diretti con Pordenone, e deve ora puntare a finire seconda per affrontare i primi due turni della post season col fattore campo dalla sua parte. Contro Iseo non sono ammessi passi falsi, e i biancazzurri sono chiamati a reagire dopo la brutta sconfitta sul campo della Social Osa.

j.c.