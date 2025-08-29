Adamant, domani test a Vicenza. Intanto gli abbonati salgono ancora

Dopo la prima uscita sul campo della Sella Cento, in cui l’Adamant ha fatto vedere buone cose per trenta minuti al cospetto di un avversario di categoria superiore, domani pomeriggio secondo test stagionale per gli uomini di Benedetto, di scena alle 18 sul parquet di Vicenza. Di sicuro un impegno più probante ed attendibile per i biancazzurri, che se la vedranno contro una compagine di B Nazionale, più vicina al livello di capitan Marchini e compagni.

In questa settimana Ferrara ha continuato a lavorare sodo sul parquet mettendo dentro ulteriori concetti di basket giocato e aumentando i ritmi della preparazione atletica, con l’obiettivo di arrivare al top il 21 settembre, data dell’esordio in campionato alla Bondi Arena contro la Pielle Livorno. Nell’amichevole di Cento, l’Adamant ha tenuto botta soprattutto nei due quarti centrali, e nel complesso non ha assolutamente sfigurato: domani a Vicenza ci si aspetta un passo in avanti soprattutto nelle letture offensive, ma sarà pur sempre ancora basket di agosto, dunque periodo di rodaggio e di assimilazione dei dettami dello staff tecnico.

Intanto continua su buoni numeri la campagna abbonamenti, che ha già ampiamente sfondato quota 200 tessere e si avvicina alle 300: fino a martedì 2 settembre fase di prelazione, poi da mercoledì 3 aprirà la vendita libera. La preseason dell’Adamant, dopo il test di domani a Vicenza, proseguirà mercoledì 3 in casa (ore 18) contro la Virtus Imola, poi sabato 6 di nuovo contro Vicenza (ore 18 alla Bondi Arena) per concludersi sabato 13, ad una settimana dal via del campionato, contro Fidenza.

Dopodiché sarà focus sull’esordio ufficiale in B Nazionale contro la corazzata Livorno, match affascinante che richiamerà sicuramente una grandissima cornice di pubblico, anche dal capoluogo toscano.

Jacopo Cavallini