Adamant domina Oderzo in gara 1 dei quarti playoff: vittoria schiacciante a Ferrara

ADAMANT

98

ODERZO

58

ADAMANT : Dioli 7, Sackey 8, Casagrande 14, Drigo 11, Santiago 6, Tio 6, Yarbanga, Solaroli 11, Chessari 8, Ballabio 16, Braga 1, Marchini 10. All. Benedetto.

ODERZO: Vanin 3, Spanic, Alberti 6, Pierucci 10, Masocco 9, Mincleri 1, Lombardo 5, Perin 5, Razzi, Reimundo 9, Bellato 10, Mutton. All. Lorenzon.

Parziali: 24-16; 46-30; 68-44.

E’ un’Adamant praticamente perfetta quella che domina gara 1 dei quarti playoff contro Oderzo, in una partita a senso unico condotta per quaranta minuti da Drigo e compagni. Davanti ad una Bondi Arena gremita, Ferrara mette le cose in chiaro già nei primi possessi e sovrasta gli avversari grazie a una difesa asfissiante e ad un attacco lucido e preciso.

Con tutto il rispetto per Oderzo, il divario tra le due squadre è sembrato abbastanza evidente, e l’Adamant ha tutte le carte in regola per chiudere la serie in gara 2, mercoledì sera, e concentrarsi sulla serie di semifinale.

L’Adamant non sente per nulla la tensione di inizio gara e sulle ali di un incontenibile Ballabio a metà primo quarto è già avanti 13-4, sospinta da una Bondi Arena caldissima in un’atmosfera da categoria superiore. Solaroli sbaglia un paio di tiri e Oderzo prova a rientrare, ma di là anche Santiago sembra in giornata e Ferrara continua a comandare. Casagrande regala ai suoi la doppia cifra di vantaggio al 12’, e poco dopo Marchini piazza la ‘bomba’ del +14 in un match praticamente a senso unico, in cui l’Adamant è brava a controllare i ritmi, lasciando le briciole agli avversari.

L’aggressività di Tio e Yarbanga dentro l’area è un fattore, Oderzo è costretta a sparacchiare dall’arco e il gioco da tre punti di Solaroli consegna all’Adamant il massimo vantaggio di serata sul +18 (42-24).

In avvio di ripresa l’appoggio di Drigo vale il ‘ventello’ di vantaggio, e al 23’ la partita sembra già finita sul 53-30 in favore dei biancazzurri: Oderzo non può nulla di fronte allo strapotere degli estensi, che concedono appena due punti in cinque minuti e allungano ancora fino al +25.

Ferrara è letteralmente devastante, gli ultimi 15’ sono un lunghissimo garbage time ed ora l’obiettivo è chiudere i conti già mercoledì in gara 2 per pensare subito alla semifinale e risparmiare le energie nel prossimo weekend. Il cammino verso la B nazionale è ancora tutto da scrivere.

Jacopo Cavallini