Adamant domina Oderzo: vittoria schiacciante nei quarti playoff

Senza storia. Un +40, 98-58, che lascia poco spazio ad interpretazioni: l’esordio nei quarti playoff dell’Adamant è stato un monologo, una lunga passerella nella quale Oderzo ha potuto solo che guardare, incapace di porre contromisure adatte ad arginare lo strapotere dei biancazzurri. Partenza migliore non poteva esserci, ed ora Ferrara ha come obiettivo quello di chiudere i conti domani sera (ore 19.30) in terra trevigiana: impresa che, visto il divario tra le due squadre, appare alla portata eccome. Se dovesse vincere fra 24 ore, l’Adamant si guadagnerebbe subito l’accesso alla semifinale e soprattutto un fine settimana di relativo relax in attesa di conoscere l’avversaria nel turno successivo.

Tutte le gare 1 dei quarti hanno visto vincere le favorite: nessun colpo esterno, nessuna sorpresa, e fattore campo che si dimostra ancora una volta un fattore importante. A meno di clamorosi ribaltoni, dunque, le semifinali si preannunciano quelle pronosticate, tra le prime quattro dei play-in: non sembra troppo azzardato fare già questa ipotesi, visto quanto si è visto domenica, con Ferrara, Pordenone, Sangiorgese e Monfalcone apparse superiori rispetto alle avversarie. In trasferta sarà diverso, questo senza dubbio, ma rimane difficile pensare ad un ribaltone ora che tutte e quattro le serie sono indirizzate.

Senza stare a guardare ai risultati delle altre, per l’Adamant sarebbe importante chiudere subito i conti e poter godere di qualche giorno di riposo in più, utile a far rifiatare chi ha giocato di più e a schiarirsi le idee in vista della semifinale, dove certamente il livello si alzerà e l’ostacolo da superare sarà più impervio rispetto alla matricola Oderzo. Se tutto andrà come previsto, infatti, si ripeterà la sfida con la Sangiorgese, la squadra più temibile del lotto assieme a Pordenone, già affrontata due volte dai biancazzurri nei play-in. Prima, però, c’è da chiudere definitivamente il discorso Oderzo: a meno di 72 ore da una gara a senso unico, ci si aspetta che Ferrara sia capace di portarsi a casa la serie in due partite. E nonostante l’orario poco fortunato essendo un mercoledì, saranno tanti i supporters estensi che proveranno a spingere Drigo e compagni verso l’accesso alla semifinale.

Jacopo Cavallini