Adamant, è fatta per Renzi. E’ il primo botto di mercato

E’ Andrea Renzi il primo botto sul mercato dell’Adamant che affronterà il prossimo campionato di B Nazionale. Una trattativa che vi stiamo raccontando da qualche giorno, e che sin dai primi contatti ha preso la giusta direzione: Ferrara voleva fortemente Renzi, il giocatore voleva fortemente sposare il progetto, ed eccoci arrivati alla promessa di matrimonio. Siamo quindi alle firme, l’accordo sarà un 1+1, e nelle prossime ore dovrebbe arrivare anche l’ufficialità di un colpo importante per le ambizioni degli estensi, che puntano a fare un campionato da protagonisti pure in B1, attrezzandosi per il salto di categoria con un asse play-pivot di livello. Classe 1989, 206 cm per 110 kg, da quasi quindici anni Renzi è uno dei lunghi più ambiti tra A2 e B, e solo due anni fa ha raggiunto la promozione in Serie A con la maglia di Trapani. Dalla stagione 2010/11 viaggia ampiamente sopra la doppia cifra di media, e l’ultima sua esperienza è stata a Chiusi, in B Nazionale, dove segnava 16.4 punti di media (poi saliti a 17.5 nei play-in) e arpionava 5.2 rimbalzi, confermandosi come uno dei migliori centri dell’intera lega. Non inganni l’età, perché seppur prossimo ai 36 anni, Renzi è ancora in perfetta forma e i suoi numeri lo testimoniano: per l’Adamant si tratta davvero di un grandissimo colpo di mercato, che contribuisce ad alzare l’asticella e mette i biancazzurri già sulla buona strada per affrontare la B1 con la convinzione di far bene. Chi ha voluto fortemente Renzi è stato coach Giovanni Benedetto: i due si sono sentiti in questi giorni, il feeling è nato in fretta e la trattativa si è conclusa in tempi piuttosto rapidi, considerando il valore del giocatore. Ora non resta che aspettare l’annuncio ufficiale, ma l’accordo si può già considerare definito, e i tifosi biancazzurri possono festeggiare per l’arrivo di un profilo di altissimo livello. Ferrara vuole fare sul serio, e attende ora di capire gli sviluppi per quanto riguarda il playmaker titolare e un’ala piccola dalla panchina: oltre al nome di Moreno, che rimane attuale ma non facile per questioni di budget, l’Adamant sonda anche altri profili.

Jacopo Cavallini