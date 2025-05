Adamant e Sangiorgese pronte alla semifinale playoff per la promozione in B Nazionale

"Sarà una serie equilibrata, noi e la Sangiorgese siamo due squadre che si somigliano in tanti aspetti". Alla vigilia di gara 1 di semifinale playoff, il mondo Adamant è in fibrillazione per il rush finale di una stagione che potrebbe consegnare ai biancazzurri la tanto agognata promozione in B Nazionale. Da domani, però, tra Ferrara e il salto di categoria si frapporrà la temibile Sangiorgese: si prospetta una serie equilibrata, tra due squadre profonde e candidate ad un ruolo da protagoniste da qui alla fine della stagione. "Senza nulla togliere alle altre, penso che siano rimaste in gioco le quattro squadre più forti – analizza coach Giovanni Benedetto –, siamo arrivati dove volevamo arrivare contro una formazione che abbiamo già affrontato due volte nei play-in: sono state due partite punto a punto decise sui dettagli, mi aspetto delle gare altrettanto toste in questa serie. La decideranno la capacità e l’esperienza di alcuni giocatori, dovremo essere concentrati in tutto per tutto: ci auguriamo che il fattore campo possa contare, in ogni caso sappiamo di affrontare una squadra pericolosa che potrà metterci in difficoltà. Ci vorrà anche un po’ di fortuna, siamo due squadre che si equivalgono quasi in tutto: cercheremo di farci valere e di far primeggiare le nostre qualità nascondendo i pochi difetti che abbiamo".

Lato Sangiorgese, gli uomini di Di Gregorio hanno recuperato per questi playoff il capitano Sebastiano Bianchi, ex – tra le altre – della Benedetto Cento: giocatore che in questa categoria fa la differenza, spesso è utilizzato da "5" tattico e rappresenta un’arma in più per i lombardi. L’Adamant dovrà prestare particolare attenzione anche alla guardia Testa, che ha castigato i biancazzurri nella gara di andata dei play-in, così come al lungo lituano Zilius, pericoloso dal perimetro. Ma sono diverse le pedine da attenzionare per portarsi a casa il primo atto della serie e guadagnarsi la possibilità del match point già mercoledì prossimo a San Giorgio su Legnano: l’attesa cresce e il pubblico, come sempre, risponderà presente per trascinare Ferrara ad un passo dalla finalissima.

Jacopo Cavallini