Adamant, ecco i mini abbonamenti. Cresce l’attesa per i nuovi calendari

Dopo due giorni di riposo, l’Adamant si ritrova questa mattina in palestra per avvicinarsi alla seconda fase del campionato, che partirà nel weekend del 15 e 16 febbraio. I biancazzurri si alleneranno fino a venerdì, quando nel pomeriggio al palasport è prevista un’amichevole contro Ozzano, poi staccheranno di nuovo la spina un paio di giorni, per ritrovarsi definitivamente all’inizio della prossima settimana e tuffarsi in una nuova fase della stagione.

Dodici partite, da qui fino alla fine di aprile, contro le squadre arrivate nei primi sei posti nel girone C, quello emiliano-lombardo: saranno trasferte lunghe, quelle che l’Adamant affronterà nei prossimi due mesi e mezzo, contro Sangiorgese, Iseo, Mantova, Pizzighettone, Gardone e Social Osa Milano. Tutte squadre temibili, ma l’Adamant dell’ultimo mese non deve avere timore di nessuno, consapevole di aver ritrovato la brillantezza e la compattezza dei giorni migliori.

Intanto ieri dalla Fip è arrivata l’esclusione di Valsugana, ora arriverà il calendario che dovrebbe vedere i biancazzurri esordire alla Bondi Arena sabato 15 in serata. Nel frattempo, la società ha annunciato ieri il lancio di un ‘mini pacchetto’ di abbonamenti per le sei partite casalinghe dei play-in: la promozione è ovviamente riservata ai non abbonati, visto che chi ha già sottoscritto la propria tessera in estate potrà assistere anche alle gare della seconda fase senza costi aggiuntivi.

Chi invece non si è ancora abbonato, e desidera assistere alle sei partite dei play-in approfittando della promozione, potrà sottoscrivere il proprio mini abbonamento nelle giornate di oggi, domani, venerdì 7, lunedì 10 e martedì 11 dalle 17 alle 19 esclusivamente in presenza alla Bondi Arena. Di seguito i prezzi: tribune rosse e blu 51 euro intero, 36 ridotto; gradinate e curve 36 euro intero, 26 ridotto. Gli abbonamenti non saranno invece acquistabili online.

Jacopo Cavallini