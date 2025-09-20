Adamant, ecco le nuove divise. "Una maglia con cui identificarci». Ma contro Livorno sarà emergenza

Una divisa che ricalca quella dello scorso anno, volutamente a bande diagonali, per dare un segno di identità ad una squadra che vuole entrare ancor di più nel cuore dei suoi tifosi. L’Adamant ha presentato ieri le proprie divise da gioco per la stagione 2025/26, bianca quella da casa, blu quella da trasferta: le strisce diagonali sulla spalla riprendono il design dello scorso anno che tanto bene ha portato, con la promozione in B Nazionale. Modelli d’eccezione capitan Davide Marchini e Samuel Sackey, due dei sette riconfermati di una squadra che vuole far bene anche al piano di sopra. A presentare la nuova maglia il direttore generale Paolo Alberti: "I nuovi kit home e away riprendono volutamente quelli della scorsa stagione - le sue parole -, con la banda diagonale vogliamo darci un’identità, essere riconosciuti in questo modo. Il nostro main sponsor Adamant, oltre che col suo logo, è presente in divisa con una "foglia" stilizzata che riprende il concetto di sostenibilità, tema da sempre caro a questa società. Ferrara ha una storia cestistica lunga e consolidata, in cui però si sono succeduti marchi e colori: noi ora vogliamo identificarci in questa maglia".

L’Adamant è attesa domani da un debutto sulla carta quasi proibitivo, contro una Pielle Livorno costretta a fare a meno di Denis Alibegovic e Luca Campori, ma che ha ufficializzato proprio ieri l’arrivo di Marco Mennella, esterno che potrà dare una mano e sopperire ai problemi fisici che attanagliano la truppa di coach Turchetto. Non sta meglio Ferrara, che da una settimana ormai è senza Davide Marchini e Luigi Dioli, e che nelle ultime ore ha aggregato Emanuele Caiazza, play classe 2003 che però non sarà a disposizione per la gara di domani. Coach Benedetto lo stima avendolo fatto esordire a 17 anni in B a Salerno, ma la società vuole fare prima le sue valutazioni e deciderà poi se tesserarlo o meno. La speranza è che almeno uno tra Marchini e Dioli possa recuperare in queste poche ore che ci separano dalla sfida con i labronici: una montagna già alta che visti i problemi fisici dei biancazzurri diventa ancora più ripida.

j.c.