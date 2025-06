Adamant Ferrara Basket: Prime Mosse per il Roster del Campionato di B Nazionale

Sono giornate di primi contatti in casa Adamant Ferrara Basket per delineare il roster che affronterà il campionato di B Nazionale dopo la promozione di due settimane fa. Certi della permanenza sono Santiago, Solaroli e Casagrande, tutti e tre col contratto in essere per la prossima stagione, mentre sono partite le prime chiacchierate con Marchini, Turini, Tio e Sackey, anch’essi in odore di conferma, così come il giovane Dioli. Oltre a Drigo, che continuerà la propria carriera nelle ‘minors’ (possibile un suo approdo a Magik Parma), potrebbero salutare Ferrara anche Ballabio e Yarbanga, mentre su Chessari – anch’esso vincolato da contratto – la dirigenza sta studiando in queste ore le mosse per un’eventuale uscita dall’accordo, nonostante il giocatore abbia convinto Benedetto nell’ultimo mese dei playoff. Si andrà su un playmaker esperto e fisico, capace di reggere alle pressioni della categoria, mentre nello spot di ’5’ uno dei nomi che piace di più è quello di Giulio Martini, classe 2002 reduce da una stagione da 9.7 punti e 3.9 rimbalzi ad Agrigento, seguito pure da Faenza. E nella pattuglia dei giovani potrebbe trovare spazio pure Bryan Ebeling, ultimogenito di John, di ritorno dall’esperienza negli Stati Uniti.

j.c.