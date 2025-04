Adamant Ferrara domina Iseo e si prepara ai playoff

adamant ferrara

93

iseo

64

ADAMANT : Dioli, Sackey 10, Casagrande 6, Drigo 8, Santiago 12, Tio 1, Yarbanga 8, Solaroli 14, Chessari 7, Ballabio 8, Braga 2, Marchini 17. All. Benedetto.

ISEO: Zugni, Raineri ne, Cravedi 17, Procacci 2, Gentili 6, Bonavida 13, Tommasetto 4, Milovanovic 14, Ballini, Arrighi, Balogun 8. All. Mazzoli.

Parziali: 26-13; 49-33; 70-51.

L’Adamant chiude con un successo comodo la seconda fase e si guadagna i playoff da seconda in classifica, dove incontrerà al primo turno i trevigiani di Oderzo, settimi in graduatoria. Gara uno si giocherà domenica alla Bondi Arena, ritorno mercoledì 7 maggio in veneto ed eventuale "bella" domenica 11 ancora tra le mura amiche del palasport cittadino. Nell’ultimo turno dei play-in Ferrara non ha problemi contro Iseo, chiudendo la pratica già nel primo tempo: ora la parte più attesa della stagione, coi biancazzurri che tenteranno di nuovo l’assalto alla promozione.

Partenza convinta dell’Adamant, che chiude le maglie in difesa e si fa sentire a rimbalzo d’attacco: Sackey e Solaroli giganteggiano in area, e al 4’ è già 11-2. Chessari dall’angolo porta i suoi sul +9 ma di là Bonavida e Cravedi tengono a galla una Iseo comunque volitiva, poi è Marchini a spezzare come spesso capita il primo quarto in due e a segnare la tripla del 23-13. Casagrande ne piazza sei di fila e Ferrara vola sul +17 in totale controllo del match, anche perché i bresciani – dopo una buona parte centrale del primo quarto – scompaiono dal parquet. Marchini è ‘on fire’ e al 13’ è 38-15, con la gara ormai indirizzata sui binari biancazzurri: Iseo ci prova ma in casa l’Adamant è tutta di un’altra pasta e al 20’ è 49-33. In avvio di terzo quarto, però, arriva un parziale di 4-10 che rimette gli ospiti in partita: Ferrara non è aggressiva come nei primi due quarti ma in attacco si appoggia a Solaroli e a Drigo per il nuovo + 15 al minuto 26.

Il blackout dura poco e l’Adamant torna a macinare punti, la tripla frontale di un redivivo Santiago vale il 67-47 e scalda una Bondi Arena che pregusta già i playoff. L’ultimo quarto è un monologo dei biancazzurri, che toccano anche il +27 grazie ad un Chessari alla sua miglior prestazione stagionale, e si proiettano nel migliore dei modi alla post season, dove al primo turno troveranno Oderzo, capace di battere nell’ultimo turno la Sangiorgese. Ora si entra nel vivo, i playoff aspettano l’Adamant.

Jacopo Cavallini