Adamant Ferrara festeggia la promozione in B Nazionale davanti a 3mila tifosi

Una serata indimenticabile, un epilogo tra i più belli che il basket ferrarese ha vissuto nella sua storia ultraquarantennale. L’Adamant festeggia la promozione in B Nazionale assieme alla sua gente, quasi 3mila persone che hanno stipato la Bondi Arena e che hanno spinto gli uomini di Benedetto al traguardo più ambito, quello auspicato da tutti ad inizio stagione. Lacrime di gioia e tanta emozione per i protagonisti biancazzurri, a cominciare dal massimo dirigente Riccardo Maiarelli: "Questo successo è merito di tutti, abbiamo potuto contare su un grande allenatore e su un grande gruppo di ragazzi. E’ una soddisfazione immensa, abbiamo fatto esperienza lo scorso anno ma adesso ci godiamo finalmente questa promozione, che stavolta non ci poteva proprio scappare".

L’artefice principale è coach Giovanni Benedetto, condottiero di un gruppo che non lo ha mai smesso di seguire, neppure nei momenti di maggiore difficoltà: l’allenatore reggino si iscrive nella storia, avendo vinto il campionato sia con Cento che con Ferrara. "Abbiamo riportato una piazza importante dove merita – le sue parole –, facendo fatica e sacrifici durante tutta la stagione, con il supporto di una società ambiziosa che non ci ha mai fatto mancare niente. Il merito più grande va a chi ha costruito le fondamenta di questo progetto, ai miei dirigenti e al mio amico Andrea Pulidori, che l’anno scorso mi ha voluto fortemente. I miei giocatori sono stati straordinari, hanno dimostrato una volta di più che il lavoro paga, meritandosi la vittoria del campionato; nonostante i mille inciampi e ostacoli che abbiamo incontrato sul nostro cammino, siamo sempre rimasti compatti e uniti".

Per il capitano, Mathias Drigo, è un’emozione doppia: a 36 anni si porta a casa il primo campionato della sua carriera, lui che lo scorso anno aveva vissuto la delusione di Fidenza. "E’ un’emozione immensa, per noi che eravamo qui da due anni forse ancora più grande, perché siamo passati attraverso una grande sofferenza. Siamo arrivati nel momento che contava in forma, carichi, compatti, tant’è che nei playoff non abbiamo perso neppure una partita. C’era tanta tensione all’inizio, poi da vera squadra l’abbiamo ribaltata nel secondo tempo. La dedichiamo a noi, a Ferrara, a tutte le persone che ci sono state vicine".

Al fianco dell’Adamant, a tifare sugli spalti della Bondi Arena, c’era pure l’assessore allo sport Francesco Carità: "Il nostro basket torna nazionale dopo più di due anni di assenza ed è una grande gioia per tutta Ferrara. Questa promozione è motivo di orgoglio anche per l’amministrazione, che da sempre è vicina e sostiene il grande sport ferrarese".

Jacopo Cavallini