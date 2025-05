Adamant Ferrara in finale playoff: vittoria all'overtime contro Sangiorgese

sangiorgese

63

adamant ferrara

72

SANGIORGESE: Testa 7, Tosetti 3, Costa 9, Venier, Bianchi 9, Ardemagni ne, Giarelli 10, Gozo, Picarelli R., Zilius 11, Picarelli A. 11, Nikoci 3. All. Di Gregorio.

ADAMANT FERRARA: Dioli, Sackey 5, Casagrande, Drigo 7, Santiago 17, Tio 14, Yarbanga 4, Solaroli 7, Chessari 2, Ballabio 5, Braga ne, Marchini 11. All. Benedetto.

Parziali: 17-12; 37-30; 49-49; 58-58.

E’ finale. L’Adamant sbanca il campo della Sangiorgese al termine di una battaglia e può festeggiare l’approdo all’ultimo atto dei playoff, dove si giocherà la promozione in B Nazionale. I ragazzi di Benedetto gettano il cuore oltre l’ostacolo, impattano all’overtime e negli ultimi cinque minuti sono devastanti, soprattutto con Tio e Santiago. E’ una finale meritatissima, e ora tutto il popolo biancazzurro può sognare. Intensità altissima nei primi minuti di gioco, Ferrara non segna per quattro minuti poi si sblocca con la tripla di Solaroli e coi canestri in contropiede di Santiago e Drigo per la parità a quota 7 a metà quarto. Costa trascina la "Sangio" ma si segna pochissimo, perché le difese chiudono ogni linea di passaggio, e l’Adamant incassa all’ultimo secondo la tripla di Tosetti che vale il +5 per i padroni di casa al 10’.

I biancazzurri soffrono l’aggressività e l’atletismo della truppa di Di Gregorio, che in avvio di seconda frazione prova a scappare: Giarelli appoggia al vetro il +10, Ferrara fa fatica a segnare e a metterla in ritmo ci prova allora Marchini, coi canestri del -5 al minuto 17 che ridanno fiducia al gruppo allenato da Benedetto. Troppa fretta però negli istanti finali del primo tempo, quando l’Adamant ha la palla per tornare anche a -1 ma spreca un paio di chance, venendo punita dalla tripla sulla sirena di Testa per il 37-30 al 20’. La Sangiorgese torna in campo con la stessa ‘garra’ che aveva contraddistinto i primi venti minuti, ma Santiago decide di uscire dal guscio e con sei punti in fila riporta i suoi sul -5; di là Picarelli trova una magia sulla sirena e ricaccia indietro Ferrara, ancora troppo sprecona e poco cinica nei momenti chiave. Ma con la forza dei nervi Drigo e soci rimontano nel finale di terzo quarto, arrivando fino al pareggio: al 30’ è 49-49.

Il primo vantaggio di serata è firmato Marchini al minuto 33, poi non si segna più da ambo le parti: al 37’ è +3 Ferrara, poi si va all’overtime ed è lì che i biancazzurri fanno vedere di avere gli attributi: parziale di 9-0 firmato Tio e Santiago che chiude i conti e consegna la finale agli uomini di Benedetto, che ora possono davvero sognare.

Jacopo Cavallini