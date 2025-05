Adamant Ferrara in finale playoff: la città sogna il ritorno nel basket nazionale

Che l’Adamant avesse le carte in regola per arrivare in finale, lo si sapeva sin da inizio stagione. Che l’obiettivo dichiarato dalla società fosse questo, era altrettanto noto. Solo il cammino messo in piedi dalla truppa di Benedetto ha potuto però confermare questi due assunti, e ora che Ferrara appare lanciatissima verso l’ultimo ostacolo, il popolo biancazzurro può cominciare a sognare e a prepararsi psicologicamente per una serie di finale playoff che può riportare la nostra città nel basket che conta.

La vittoria sul campo della Sangiorgese, in gara 2 di semifinale, ha detto che l’Adamant è al momento la squadra più forte di tutte, quella più temibile, quella più profonda e talentuosa, quella con una forza del gruppo che le permette di andare oltre a qualsiasi difficoltà. Tante squadre si sarebbero sciolte dopo il finale dei tempi regolamentari: con la partita quasi in pugno, Ferrara ha lottato contro diverse decisioni arbitrali difficili da comprendere, ma nell’overtime ha surclassato la Sangiorgese sotto tutti i punti di vista.

L’energia e la fisicità a rimbalzo di Tio si stanno dimostrando fondamentali nel momento clou della stagione, così come la ritrovata verve di Santiago, capace di accendersi quando il pallone più scotta e di trascinare i compagni; ma sono tanti i protagonisti di una squadra che sta avendo un mattoncino importante da ogni componente dell’organico, anche dai suoi giovanissimi.

Dopo la beffa e l’atroce delusione dello scorso anno, proprio in questo periodo, la Ferrara del basket può ora tornare a sognare il ritorno in un campionato nazionale: ancora non si conosce l’avversaria della finalissima, visto che Pordenone e Monfalcone si giocheranno l’accesso all’ultimo atto domenica in gara 3. L’Adamant osserva da spettatrice interessata, consapevole che potrà sì cambiare qualcosa a livello di fattore campo, ma soprattutto che è una spanna sopra a tutti: non è questione di essere presuntuosi, ma di quello che si sta vedendo in campo.

Andiamo però con le date, perché è già cominciato il countdown: gara 1 si giocherà domenica 1 giugno (in base al risultato di Pordenone-Monfalcone si capirà se in casa o fuori), gara 2 mercoledì 4 giugno e l’eventuale gara 3 è fissata invece per domenica 8 giugno. Saranno giorni di attesa snervante, di ipotesi e di calcoli, ma intanto Ferrara è lì dove voleva essere, ad un passo da quel traguardo inseguito per tutta la stagione.

Jacopo Cavallini