Adamant Ferrara trionfa a Oderzo e accede alla semifinale playoff

oderzo

57

adamant ferrara

74

: Vanin 8, Spanic, Alberti 8, Pierucci 11, Masocco, Minincleri, Lombardo 2, Perin 21, Razzi 1, Reimundo 4, Bellato 2, Mutton. All. Lorenzon.

ADAMANT FERRARA: Dioli, Sackey 12, Casagrande 7, Drigo 11, Santiago 11, Tio 6, Yarbanga, Solaroli 4, Chessari 7, Ballabio 16, Braga, Marchini. All. Benedetto.

Parziali: 18-15; 42-40; 51-59.

Missione compiuta per l’Adamant, che a Oderzo – dopo un primo tempo scorbutico – cambia passo nella ripresa e si porta a casa una vittoria che vale l’accesso alla semifinale playoff. Un parziale di 11-0 ad inizio terzo quarto gira l’inerzia della sfida in favore dei biancazzurri, che prendono il comando delle operazioni e non lo lasciano più: per l’Adamant ora dieci giorni di riposo prima del via della serie di semifinale, domenica 18 maggio alla Bondi Arena. Oderzo parte con tutta un’altra faccia rispetto a gara 1, sospinta da un Pierucci letale dall’arco che castiga un paio di volte la difesa biancazzurra: Ferrara rimane negli spogliatoi e al 5’ è 15-6 in favore dei padroni di casa. L’Adamant prova a sbloccarsi ma le polveri sono bagnate dal perimetro, è in area allora che gli estensi decidono di buttarsi: Sackey segna il -5, Chessari porta i suoi ad un solo possesso di distanza, e l’appoggio al vetro di Tio vale il vantaggio.

Oderzo non è la stessa del primo atto, ma Ferrara dopo un brutto avvio sembra aver preso l’abbrivio giusto, e a metà secondo quarto il più attivo è Casagrande (27-28). Perin riporta avanti i padroni di casa, mentre Ferrara concede troppo in difesa ed è sempre in ritardo sul lato debole: i biancazzurri limitano i danni sul finale del secondo quarto e vanno all’intervallo sul -2. Al rientro dagli spogliatoi la tripla frontale di Ballabio vale il +1, e in tre minuti l’Adamant piazza un parziale di 11-0 firmato Santiago per il 42-51 al minuto 23 che manda in visibilio il pubblico estense. Gli uomini di Benedetto sono decisamente più intensi in difesa, Oderzo segna appena un punto in 7’ e il canestro di capitan Drigo consegna il massimo vantaggio sul 43-55; al 30’ i biancazzurri sono avanti di otto lunghezze e ad un passo dalla semifinale. Chessari, ancora una volta uno dei migliori, porta Ferrara sul +12, e nel finale Drigo e soci gestiscono il vantaggio portandosi a casa il successo che vale l’accesso alla semifinale. Dopo un primo tempo complicato, bravi i biancazzurri a cambiare volto nella ripresa: il primo passo è fatto, ora arrivano gli ostacoli più duri.

Jacopo Cavallini