Adamant Ferrara vince in rimonta contro Sangiorgese: Marchini decisivo

Adamant Ferrara 72Sangiorgese 71

ADAMANT : Dioli ne, Sackey 1, Casagrande 11, Drigo 18, Santiago 8, Tio 5, Yarbanga 2, Solaroli 9, Chessari 1, Ballabio 10, Braga ne, Marchini 7. All. Benedetto.SANGIORGESE: Testa 16, Tosetti 14, Costa 5, Frontini, Venier ne, Bianchi 10, Giarelli 6, Gozo, Picarelli R., Zilius 11, Picarelli G. 7, Nikoci 2. All. Di Gregorio.

Parziali: 20-17; 48-24; 62-50.

Partiamo dal grande spavento nel finale: Willis Tio va a rimbalzo, cade sbattendo la testa e rimane a terra inerme, perdendo conoscenza per un paio di minuti. Sono attimi interminabili al palazzetto, il sangue si gela nelle vene ma per fortuna il "colored" biancazzurro si rialza sospinto e applaudito dal suo pubblico, e aiutato dai membri dello staff medico, encomiabili ad intervenire prontamente e ad evitare il peggio. A lui, l’augurio di una pronta ripresa. Scongiurata la paura, l’Adamant porta a casa una partita incredibile: avanti di 25, con la gara in pugno, subisce la clamorosa rimonta della Sangiorgese, che a 10’’ dalla fine trova addirittura il vantaggio con un cesto di assoluto talento di Bianchi; di là, però, ci pensa un glaciale Marchini ad appoggiare i due punti che valgono il successo in gara 1 e il match point mercoledì in Lombardia. Dopo un inizio complicato e ricco di tensione, Ferrara si sblocca in attacco con la tripla di Drigo e l’appoggio in contropiede di Ballabio che valgono il 9-6 al 4’.

Il capitano è letale dai 6,75, ma di là Giarelli comincia ad essere un rebus per la difesa biancazzurra: Testa dall’angolo sigla il +1, Marchini risponde dai nove metri e fa esplodere una Bondi Arena caldissima in un primo quarto dall’intensità elevata. Ferrara alza il ritmo in avvio di seconda frazione, Tio appoggia al vetro il massimo vantaggio sul +7 e Casagrande dall’angolo sigla la "bomba" che vale il +11: l’Adamant chiude tutto in difesa e concretizza al tiro, mentre la "Sangio" segna appena due punti in cinque minuti.

I biancazzurri sono letteralmente devastanti e al 18’ il vantaggio si dilata fino al +20 dopo la tripla di Santiago, all’intervallo la Sangiorgese è addirittura doppiata sul 48-24. La ripresa, però, vede la truppa di Di Gregorio rosicchiare punto su punto, e un’Adamant nervosa incapace di attaccare la zona: la Bondi Arena assapora la psicodramma, Bianchi segna il +1 a dieci secondi dalla sirena, ma Marchini non ci sta e da leader qual è attacca l’area piazzando il canestro della vittoria. Un’altalena di emozioni, un pomeriggio che difficilmente verrà scordato: Ferrara vince la prima, si stringe attorno a Willis Tio e punta a chiudere la serie e approdare in finale.

Jacopo Cavallini