Adamant, gli abbonamenti. Tariffe medie per la serie B

Parte quest’oggi "Sostenib¹li", la campagna abbonamenti di Adamant Ferrara Basket per la stagione 2025/26 in Serie B Nazionale. Il claim scelto ha tante sfaccettature: racchiude in sé il ritorno in B1, ma anche e soprattutto la forte speranza di ricevere il sostegno di una città intera, dando seguito al grande entusiasmo creatosi nel finale della passata stagione; ed infine rimanda alla sostenibilità del progetto nel suo insieme, punto cardine della visione di Ferrara Basket per il suo presente ed il suo futuro.

Le tariffe, valide per le 18 partite casalinghe di stagione regolare, sono in linea con la media dei prezzi del campionato di Serie B Nazionale.

La campagna si svilupperà in due fasi: la prima, da oggi fino al 2 settembre, sarà riservata alla prelazione per gli abbonati 2024/25 e alla sottoscrizione di nuovi abbonamenti in posti non occupati; la seconda fase, dal 3 fino al 12 settembre, sarà di vendita libera. I prezzi: per i rinnovi dei vecchi abbonamenti, 160 euro in tribuna (130 ridotto) e 105 in curva e gradinata (85 ridotto), mentre per i nuovi abbonati i prezzi vanno dai 200 euro dell’intero in tribuna (160 ridotto) ai 130 di curva e gradinata (105 ridotto).

Promozioni riservate ai più giovani e alle famiglie: tessera a 2 euro per tutti i tesserati di Scuola Basket Ferrara, a 90 euro per un genitore e a 150 complessivi per entrambi i genitori. Abbonamento a 10 euro per tutti gli Under 18 a condizione che sia associato ad almeno un’altra sottoscrizione, sia essa intera o ridotta. I ridotti sono rivolti a Under 18, Over 65, donatori di sangue iscritti ad Avis e visitatori delle mostre targate Ferrara Arte, tramite la presentazione di un tagliando per una mostra. Rimangono le gratuità per Under 12 e disabili con relativi accompagnatori.

Nella prima fase della campagna le tessere saranno acquistabili esclusivamente in presenza presso il punto vendita della Bondi Arena (dalle 17 alle 19), mentre nella seconda fase di vendita libera anche online sul sito www.etes.it.

Ieri mattina la presentazione della campagna alla presenza del consigliere Raffaele Maragno, del digì Paolo Alberti, del club manager Stefano Michelini, di coach Giovanni Benedetto e del capitano Davide Marchini. "L’obiettivo? Ripetere i numeri dello scorso anno e, se possibile, migliorarli", ha chiosato in conferenza Paolo Alberti.

Da oggi pomeriggio la prima risposta del popolo biancazzurro, a 25 giorni dall’esordio in B1 contro la corazzata Livorno.

