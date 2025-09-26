Adamant, il rientro. Marchini nel gruppo. A San Severo ci sarà

Antivigilia della sfida esterna a San Severo per l’Adamant, che ieri pomeriggio ha riabbracciato in gruppo Davide Marchini, ai box da due settimane per un fastidio al polpaccio. Il capitano biancazzurro ha ripreso a lavorare coi compagni, e domenica tornerà così a disposizione di coach Benedetto per la complicata trasferta in terra pugliese, sul campo di una diretta concorrente per la salvezza. Ferrara deve ripartire dall’ottima prova messa in campo contro la Pielle Livorno, purtroppo non coincisa coi due punti, ma comunque indicativa dello stato di forma del gruppo, che ha dimostrato di potersela giocare con chiunque.

Di fronte ci sarà una San Severo anch’essa confortata dalla prestazione a Faenza, una sconfitta di misura (87-85) nella quale gli uomini di coach Bernardi se la sono giocata alla pari, proprio come l’Adamant al cospetto della Pielle. Al debutto i pugliesi hanno portato tre giocatori in doppia cifra: a sorprendere sono stati i 26 punti di Bugatti, esperto esterno della categoria a cui Ferrara dovrà fare particolare attenzione domenica; a ruota Mobio con 18 punti e Gherardini con 16, principali realizzatori di una squadra che può contare anche sul play/guardia Diego Lucas e che dalla panchina, però, non sembra avere moltissime soluzioni.

Di certo l’Adamant si troverà a giocare in un ambiente ostile e in un palazzetto storicamente molto caldo, dove San Severo ha costruito le sue fortune in questi ultimi anni.

Per Marchini e compagni si tratta della prima di due trasferte consecutive importanti in chiave salvezza, considerato che dopo San Severo si andrà a giocare nella tana della Virtus Imola, formazione affrontata in preseason e ampiamente battuta dagli estensi.

Al di là della buona prestazione con Livorno, l’Adamant ha bisogno di centrare i primi due punti in B Nazionale per una questione soprattutto di morale e consapevolezza dei propri mezzi. Sul fronte mercato, nessuna novità ad oggi in entrata e in uscita, ma il possibile addio di Bryan Ebeling (in direzione B Interregionale, a Barcellona Pozzo di Gotto) e il teorico arrivo del play ex Agrigento Caiazza, che continua ad allenarsi a Ferrara, restano temi di attualità.

