Adamant, il rinforzo Casagrande: "Tanto entusiasmo attorno a noi"

Ferrara lo ha inseguito per lungo tempo, ora può finalmente accoglierlo nel suo organico. Giulio Casagrande è un nuovo giocatore dell’Adamant, ed è stato presentato ieri pomeriggio dalla società biancazzurra in una affollata conferenza stampa al palasport. Ala classe 1993, 199 cm per 93 kg, capace di ricoprire i ruoli di "3" e di "4", in Serie B si fa notare con le canotte di Faenza e Monfalcone, viaggiando ampiamente sopra la doppia cifra di media (15.4 punti in 31 minuti di media). Numeri che gli valgono la chiamata di Mestre nella stagione 2021/22 nella quale Casagrande mette a referto 10.9 punti e 4.9 rimbalzi ad allacciata di scarpe. L’anno successivo approda a Fiorenzuola, dove contribuisce alla salvezza passando dai playout con i suoi 12.7 punti in 26 minuti; l’ultima esperienza in Serie B Nazionale è a Jesi, nella stagione 2023/24, dove segna 10 punti di media in 25 minuti col 53% da due e il 37% da tre.

A Gorizia, in questo primo spezzone di campionato, il neo acquisto biancazzurro viaggiava a 17.9 punti di media, con un season high di 33 punti nella gara con Monfalcone del 19 ottobre scorso. Per l’Adamant un innesto di spessore per candidarsi definitivamente al salto di categoria: "Giulio è un giocatore polidimensionale, che potrà darci una grossa mano da qui alla fine della stagione : le parole del diesse Andrea Pulidori -– devo ringraziare la società che ancora una volta ha fatto uno sforzo importante, dimostrando di non lasciare nulla al caso. Ringrazio pure Gorizia, che ha mostrato grande disponibilità durante la trattativa. La decisione di aggiungere un ulteriore tassello al roster è arrivata dopo l’ennesimo infortunio che ci ha colpito, quello di Chessari, che è stato sottoposto nelle scorse settimane ad intervento di artroscopia. Ora contiamo di essere al completo e di giocarci le nostre carte".

Il nuovo arrivato si presenta al mondo biancazzurro: "Sono un giocatore prevalentemente offensivo, che può giocare sia da ‘3’ che da ‘4’, da poche ore sono qui ma ho già potuto notare l’organizzazione della società e l’entusiasmo dei tifosi. Il segreto per arrivare fino in fondo? Può sembrare una frase banale, ma dal lavoro settimanale passa tutto. L’anno scorso a Jesi dovevamo salvarci e invece con un grande girone di ritorno ci siamo giocati i playoff per andare in A2, lavorando tantissimo durante la settimana". Casagrande indosserà la canotta numero 5, e da ieri si è messo a disposizione di coach Benedetto.

IL CALENDARIO DELLA SECONDA FASE

L‘Adamant esordirà domenica 16 febbraio alle 18 in casa contro gli Stings Mantova, in un match che ricorda gli scontri sempre molto sentiti in A2, e che torna a distanza di quasi due anni e mezzo dall‘ultimo incrocio. Ferrara proseguirà poi il suo cammino sabato 22 (ore 21) sul parquet di Pizzighettone. Domenica 2 marzo si torna alla Bondi Arena per la sfida con la Gardonese del bomber argentino Davico, poi domenica 9 altra trasferta assai impegnativa a San Giorgio sul Legnano. Mercoledì 12 alla Bondi Arena il turno infrasettimanale contro la Social Osa, per chiudere il girone di andata sabato 15 marzo (ore 21) a Iseo. Il ritorno inizia con la sfida alla Tea Arena di Curtatone contro gli Stings, domenica 23 marzo alle 18, quindi si torna in casa, ma questa volta di sabato alle 21, contro Pizzighettone. Domenica 6 aprile trasferta sui monti bresciani a Gardone Val Trompia, quindi sabato 12 ancora alle 21, l‘Adamant ospiterà la Sangiorgese. Mercoledì 16 lunga trasferta a Milano sul campo della Social Osa (ore 20.15), per chiudere poi in casa domenica 27 alle 18 contro Iseo.

Jacopo Cavallini