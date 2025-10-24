Adamant imprecisa da 3, ma tra le prime a rimbalzo

A due giorni dalla delicata trasferta di Pesaro contro il Loreto (che si è sbloccato nell’ultimo turno superando nettamente Ravenna), una sfida tra neopromosse nella quale l’Adamant cercherà il riscatto per cancellare il brutto ko interno per mano dell’Andrea Costa Imola, si può dare uno sguardo ai numeri al fine di comprendere meglio pregi e difetti della formazione biancazzurra dopo sei giornate di campionato.

Escludendo il passo falso di domenica scorsa, il bilancio di questo primo scorcio di stagione è comunque positivo, per una squadra ancora imbattuta fuori casa e che nelle due sconfitte casalinghe con Livorno e Caserta ha proposto un buon basket, andando in entrambi i casi vicinissima al colpaccio.

Le statistiche mettono fin qui Ferrara al quarto posto per produzione offensiva, con 81 punti segnati di media, dietro solo a Caserta (85.5), Latina (83.2) e San Severo (82.3), e a parimerito con la corazzata Virtus Roma. La percentuale al tiro dentro l’area conforta (53%), mentre i biancazzurri tirano al momento male dall’arco, con un 29% superiore solo al 28% di Ravenna e Casoria.

La valutazione complessiva è la seconda più alta del girone (93.5), dietro solo al clamoroso 106.5 raccolto da Caserta. E’ nelle medie difensive dove l’Adamant può fare meglio: i punti subiti sono 81.5, il che vuol dire che Marchini e compagni subiscono meno punti solo di Virtus Imola (85.8) e Chiusi (82.0); certo il supplementare giocato contro Caserta ha influito, ma i 93 punti presi domenica scorsa con Imola sono davvero troppi per pensare di vincere.

A rimbalzo i biancazzurri stanno nel lotto delle squadre che ne agguantano di più, con 39.5 di media a gara, mentre sono poche le palle recuperate, appena 5 a partita contro le 9.6 della Virtus Imola, ad esempio.

Passando alle individualità, si comprende quanto sia fondamentale la presenza di Tio per questa squadra: nelle tre gare vinte dall’Adamant, il ‘colored’ ha prodotto 31 (contro San Severo), 20 (contro Virtus Imola) e 17 punti (contro Chiusi), mentre nelle tre gare perse è rimasto sempre sotto la doppia cifra, addirittura a secco con l’Andrea Costa.

Il top scorer degli estensi è Andrea Renzi con 13.5 punti di media in 25 minuti di utilizzo, seguono Santiago con 13 punti in 24.3 minuti e lo stesso Tio a quota 13 in 24.5 minuti.

Sopra la doppia cifra anche Marchini con 11.4 punti in 21.2 minuti, mentre è lecito aspettarsi qualcosa in più da Casagrande, fermo a 6 punti di media in 18 minuti. In generale comunque, emerge un dosaggio di minuti molto bilanciato in tutti i dieci giocatori dell’organico estense.

