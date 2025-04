Adamant in attesa di Santiago per la sfida contro la Sangiorgese

L’Adamant continua a prepararsi per la delicata sfida di sabato sera contro la Sangiorgese ma non ha ancora sciolto il dubbio Santiago, alle prese con un problema muscolare alla parete addominale che lo tiene fermo ormai da un paio di settimane. L’argentino sta meglio dal punto di vista sintomatologico, sente meno dolore rispetto ad una settimana fa, ma l’interrogativo rimane sui tempi e su una sua eventuale presenza fra poco più di 48 ore nella gara del "saturday night" contro la Sangiorgese, reduce da sei successi di fila e certamente la squadra più in forma del momento. Da capire se in questi due giorni Ramiro riuscirà a tornare ad allenarsi in gruppo, quantomeno parzialmente, ed essere a disposizione di coach Benedetto per uno scampolo di partita alla Bondi Arena. Inutile ribadire quanto Ferrara abbia necessità di recuperare il suo straniero, ma allo stesso tempo non si vuole forzare perché fra poco più di venti giorni sarà tempo di playoff e a quel punto Santiago servirà sano ed integro fisicamente per tentare l’assalto alla B Nazionale. Sabato sera ci si attende una grande risposta dal pubblico ferrarese: la partita è decisiva e l’Adamant ha bisogno del sostegno della sua gente. La prevendita è attiva sul sito www.etes.it, mentre i botteghini del palasport saranno aperti dalle 19.30, un’ora e mezza prima della palla a due.

j.c.