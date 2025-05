Adamant in semifinale playoff: vittoria decisiva con un parziale di 22-1

La giusta maturità nella ripresa, un parziale di 22-1 che ha ribaltato l’inerzia di una partita che si stava complicando, e la lucidità nel finale per portare a casa senza affanni il successo che vale la semifinale. L’Adamant può sorridere dopo aver archiviato agevolmente il primo turno playoff, ed ora aspetta di sapere chi incontrerà in semifinale: la serie tra Sangiorgese e Mantova si deciderà infatti in gara 3, domenica pomeriggio, e solo a quel punto i biancazzurri conosceranno l’avversaria del prossimo turno.

In ogni caso, c’è soddisfazione per una serie portata a casa senza alcun patema, che conferma la crescita del gruppo allenato da coach Benedetto: "Oderzo ha messo in campo grande aggressività nel primo tempo – le parole del tecnico –, ma le partite si giocano sui quaranta minuti e noi a cavallo tra secondo e terzo quarto abbiamo cambiato ritmo. Siamo riusciti a rimanere tranquilli anche nei momenti di difficoltà, poi abbiamo spinto un po’ sull’acceleratore e la musica è cambiata: Santiago è uscito fuori nel momento più importante, lui e Marchini sono due giocatori straordinari in quel ruolo. La nostra è una squadra lunga che sa giocare assieme, e anche chi è in panchina incita chi sta in campo: nessuno pretende di giocare un minuto in più degli altri, questa è la qualità migliore del gruppo che alleno. D’ora in avanti dovremo aspettarci sempre delle difese aggressive, perché abbiamo più talento dei nostri avversari. La verità è che vincere di uno o di quaranta conta poco nei playoff: sono estremamente sereno, mi auguro di vincere tutte le partite che rimangono di un punto e di portarmi a casa il campionato, anche grazie a qualche colpo di fortuna. Abbiamo giocato con grande personalità, adesso ci riposiamo un paio di giorni e poi torniamo al lavoro per preparare la semifinale".

Dall’altra parte del tabellone, passaggio del turno anche per Monfalcone che, un po’ a sorpresa, ha battuto nettamente Gardone anche fuori casa. Gara 2 tra Iseo e Pordenone si è giocata invece ieri sera, e ora l’Adamant attende di scoprire quale sarà la sua avversaria a partire da domenica 18 maggio. I biancazzurri avranno diversi giorni di tempo per mettere a punto tutti i dettagli e prepararsi nel modo più opportuno ad un appuntamento che sicuramente richiamerà al palazzetto il pubblico delle grandi occasioni.

Jacopo Cavallini