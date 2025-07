Adamant, ipotesi gironi con i derby e le romane

Di Andrea Renzi vi raccontiamo da giorni, di Tommaso Bellini dal fine settimana: saranno loro i primi due acquisti dell’Adamant 2025/26, in aggiunta alle conferme di Giulio Casagrande, Manuele Solaroli, Ramiro Santiago (contratti in essere fino al 30 giugno 2026), Davide Marchini, Samuel Sackey, Willis Tio e Luigi Dioli (prossimi alle definizioni gli accordi per i loro prolungamenti). In attesa delle ufficialità, ieri la società ha salutato Lorenzo Turini, che fino a una decina di giorni fa sembrava in odore di conferma, ed invece resterà in B2 per ritrovare minutaggio dopo l’infortunio al crociato; anche Riccardo Ballabio saluterà, e non è escluso che i due possano continuare a giocare per gli stessi colori in B Interregionale.

Nell’ambiente circolano intanto le prime ipotesi sulla suddivisione dei gironi della prossima B1: nelle ultime ore l’ipotesi nord-sud sembra aver scalato posizioni rispetto all’est-ovest, ma gli interrogativi sono ancora parecchi, soprattutto in virtù di alcune situazioni in divenire, vedasi Nardò e Loreto Pesaro, pronte a rinunciare. Se questa opzione venisse confermata, Ferrara potrebbe finire nel girone sud assieme ad Assigeco e Bakery Piacenza, Faenza, Ravenna, Andrea Costa e Virtus Imola, Fidenza, Virtus Roma, Npc Rieti, Luiss Roma, Latina, Cassino, Jesi, Fabriano, San Severo, Psa Casoria, Salerno (trasferita a Nocera), Caserta e Avellino. Si attendono conferme nelle prossime settimane.

j.c.