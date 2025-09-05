Adamant, l’attacco gira. Tante soluzioni per segnare

91 punti a Vicenza, addirittura 108 contro la Virtus Imola. Nei primi test di fronte a due pari categoria, l’Adamant ha mostrato grandissima confidenza col canestro, producendo tantissimo a livello offensivo e soprattutto dal perimetro. La truppa di coach Benedetto sembra già trovarsi a suo agio in attacco, il mix di talento e fisicità sta portando i suoi frutti, e in entrambe le amichevoli si è vista una squadra che – forte delle sette conferme rispetto allo scorso anno – ci ha messo assai poco tempo a mettere in pratica i dettami del proprio staff.

Senza Casagrande, out per una lieve contrattura muscolare, contro Imola l’Adamant si è scatenata nei primi due parziali, dominando su ambo i lati del campo e chiudendo sul 62-38 al 20’. Nella ripresa i biancazzurri hanno tolto il piede dall’acceleratore, lasciando strada al tentativo di rimonta della Virtus nell’ultimo quarto, ma il divario era già troppo ampio. Indicazioni positive dai nuovi arrivati, Renzi su tutti, dotato di una mano educatissima al tiro e presenza costante in area con la sua stazza: la sensazione è che Ferrara potrà contare su diverse soluzioni offensive, e quest’anno sfrutterà maggiormente il gioco sul perimetro avendo a disposizione una moltitudine di tiratori.

In grande crescita Tio, che oltre alla solita esplosività sta prendendo coraggio e appare maturato rispetto allo scorso anno, e anche Santiago sta rispondendo presente con giocate importanti. In cabina di regia Pellicano può rappresentare un’evoluzione di Ballabio: giocatori con caratteristiche simili, più pronto ad una categoria complicata come la B1 l’ex San Severo e Mestre, già a pieno regime negli schemi di coach Benedetto.

Domani pomeriggio, sempre alla Bondi Arena, altro test per i biancazzurri contro Vicenza: al palasport cittadino appuntamento alle 18. Sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento, con le tessere che ieri hanno raggiunto quota 450.

Jacopo Cavallini