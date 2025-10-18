Adamant, l’ultimo saluto a Pulidori. Amici e mondo del basket riuniti per l’abbraccio allo storico ds

E’ il giorno dell’ultimo saluto ad Andrea Pulidori, per tutti "Pollo", direttore sportivo dell’Adamant Ferrara Basket scomparso improvvisamente nella notte tra lunedì e martedì a causa di un malore che non gli ha lasciato scampo. 59 anni, una vita nel mondo della palla a spicchi cittadina, prima da giocatore e poi da apprezzato dirigente, l’ultimo viaggio di Andrea si aprirà in mattinata con la camera ardente – dalle 9 alle 14 – in via Fossato di Mortara, mentre alle 14.40 la salma partirà alla volta della Chiesa di Santa Maria in Vado, dove dalle 15 si terranno i funerali. Prevista la presenza di tantissimi amici, conoscenti e addetti ai lavori della pallacanestro nazionale, ma anche di diversi tifosi e appassionati ferraresi, che vorranno dare l’ultimo saluto al dirigente. Alle esequie parteciperà l’intera compagine societaria di Ferrara Basket, dal CdA fino alla squadra e allo staff tecnico, in una giornata che si preannuncia particolarmente difficile e dolorosa, perché a dire il vero ancora si fa fatica ad immaginare che Andrea non sia più con noi.

Domani pomeriggio, prima del derby con l’Andrea Costa Imola, al palasport si osserverà un minuto di silenzio in memoria di "Pollo", e a ridosso della palla a due il presidente Maiarelli poggerà un mazzo di fiori e una sciarpa della Juventus, di cui il dirigente era tifoso sfegatato, sulla seduta in cui era solito guardare le partite, a bordo campo sotto la curva occupata dai supporters estensi. L’invito al popolo ferrarese, oltre che per l’importanza e il fascino della sfida tra Adamant e Andrea Costa, è quello di riempire gli spalti della Bondi Arena per rendere il giusto omaggio ad un dirigente che – nonostante il carattere a volte schivo e burbero – ha contribuito a scrivere la storia recente del nostro basket. Nel frattempo, ancora segnata dal lutto, la squadra si è allenata in queste ore di avvicinamento al derby: la news di mercato riguarda "Baba" Ebeling, che ha lasciato Ferrara in direzione Barcellona Pozzo di Gotto, dove inizierà la sua esperienza in B interregionale agli ordini di coach Federico Cigarini, che già lo aveva allenato nelle giovanili della Vis.

