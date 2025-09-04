Adamant, mano caldissima. Tutto facile contro Imola

Adamant Ferrara 108Virtus Imola 95

ADAMANT: Dioli 6, Bellini 6, Sackey 13, Renzi 22, Pellicano 4, Ebeling 4, Santiago 17, Tio 21, Solaroli 6, Marchini 9. All. Benedetto

VIRTUS IMOLA: Baldi 22, Mazzoni 3, Errede 3, Kucan 13, Melchiorri 15, Tambwe 3, Santandrea ne., Metsla 8, Pollini 19, Cosma ne., Boev 9. All. Galetti

Parziali: 31-18, 31-20, 27-26

È molto convincente il test dell’Adamant contro la Virtus Imola, un anticipo di campionato tra due squadre i cui organici ad oggi sembrano lottare per obiettivi diversi. Dopo i 91 punti realizzati nel test vinto a Vicenza, contro i gialloneri anche senza Casagrande (per lui una contrattura che lo ha tenuto fermo) non c’è storia e già nei primi due quarti la formazione di Benedetto fa il vuoto.

Il solco lo scavano Renzi e Santiago soprattutto dai 6,75, ma è tutta Ferrara a tirare benissimo da tre punti in questa occasione, costruendo anche buone opportunità offensive.

Pellicano smista palloni e a volte tenta qualche sortita offensiva, Renzi mostra il campionario di movimenti offensivi e senza raddoppi può dominare indisturbato, e anche Tio mostra progressi evidenti dopo un’estate di lavoro e di questo passo sarà dura per i suoi pari ruolo conquistare minuti con un compagno di reparto così performante.

Insomma, al netto delle differenze tecniche tra le due formazioni (che ci sono e sono evidenti), l’Adamant sembra in salute e la cosa più positiva è che tutti a turno hanno mostrato buone cose ieri sera.

Dal sempre solido Sackey, al giovane Dioli, mentre Bellini deve probabilmente ancora inserirsi, essendo il più giovane dei nuovi arrivati.

Nell’ultimo quarto l’intensità comprensibilmente scende e Imola ne approfitta per imporsi e limare un po’ il passivo, che alla fine dice +13 Ferrara.

I lavori in corso proseguono, ma i test contro due pari categoria danno indicazioni interessanti.

Mauro Paterlini