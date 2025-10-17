Adamant, maturità e compattezza. Ora Imola per sfatare il tabù in casa

Straziata dal dolore per la perdita di Andrea Pulidori, al culmine di 48 ore complicatissime dal punto di vista psicologico, l’Adamant è riuscita nell’impresa di sbancare il campo di Chiusi e ha dedicato la terza vittoria di fila fuori casa al suo direttore sportivo, scomparso improvvisamente nella notte tra lunedì e martedì. Ad Arezzo i biancazzurri hanno condotto per tutti i quaranta minuti, mettendo in mostra grande maturità e spirito di attaccamento, per onorare la memoria di chi questa squadra aveva contribuito a costruirla in estate. Si tratta di una vittoria speciale, voluta a tutti i costi da un gruppo che si è compattato ancor di più nella sofferenza, guidato dal suo "Pollo", che da lassù avrà esultato alla sirena finale. Una squadra toccata dalla morte improvvisa di una figura che viveva quotidianamente il gruppo, punto di riferimento dentro e fuori dal campo per giocatori e staff. Martedì pomeriggio, nell’immediata vigilia della gara in Toscana, il momento è stato veramente commovente, con il presidente Maiarelli – visibilmente scosso – e coach Benedetto in lacrime a parlare a dei giocatori increduli e segnati.

Capaci però di convogliare il dolore in voglia di vincere e di dedicare i due punti al loro direttore sportivo, che lascia un vuoto difficilmente colmabile. Sul campo l’Adamant ha dimostrato ancora una volta maturità, conducendo sin dalla palla a due di fronte a una squadra fin lì imbattuta, che invece ha dovuto inseguire per tutta la durata della partita. Ferrara è parsa più pronta, coesa ed organizzata rispetto a una Chiusi che si è affidata spesso ad iniziative solitarie, senza però mai esprimere veramente un gioco corale: i biancazzurri hanno cavalcato l’esplosività di Tio, il talento spalle a canestro di Renzi e la pericolosità sul perimetro di Santiago per far male agli avversari. Tre vittorie su tre lontano da casa non possono essere un caso, ed ora il calendario mette di fronte a Marchini e compagni tre gare che potrebbero segnare la svolta in classifica: la più complicata, almeno sulla carta, sembra essere quella di domenica contro un’Andrea Costa Imola rinvigorita dai due successi consecutivi, poi arriveranno la trasferta sul parquet del Loreto Pesaro e il turno infrasettimanale casalingo contro Casoria.

AL VIA LA PREVENDITA PER IL DERBY. Da ieri è attiva la vendita dei biglietti per la gara di domenica con Imola. Tagliandi acquistabili online su www.etes.it e in presenza al palasport oggi dalle 17 alle 19, domani e domenica dalle 10 alle 12 e a ridosso della palla a due.

Jacopo Cavallini