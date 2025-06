Adamant, mercato caldo. Renzi, manca solo la firma. E’ vicino l’esterno Bellini

In casa Adamant si attende l’ufficialità dell’acquisto di Andrea Renzi, che virtualmente è già un giocatore biancazzurro, ma che necessita dei passaggi burocratici di rito prima di essere annunciato. Chiusi, formazione in cui il centro genovese ha militato nell’ultima stagione, dovrebbe comunicare l’uscita dal contratto del giocatore tra oggi e domani, poi sarà strada libera per l’annuncio dell’Adamant, che in ogni caso ha già incassato il sì del ragazzo per quello che a tutti gli effetti è un colpaccio di mercato.

Il focus dell’entourage estense si sposta ora sul playmaker titolare e su un’ala piccola in uscita dalla panchina: non sarà Turini, che nelle scorse ore ha comunicato la volontà di giocarsi le proprie carte in B2 per ritrovare spazio e minutaggio dopo l’infortunio al crociato che lo ha tolto dai campi dalla fine del 2024. Ecco allora che Ferrara segue diversi profili, alcuni che già militavano in B1, altri reduci da numeri altisonanti in B2. Uno dei nomi che stuzzica di più è quello di Gian Paolo Almansi, guardia/ala classe 2002 che si è fatto notare a Vicenza segnando 14.6 punti in 28 minuti di utilizzo attirando su di sé le attenzioni di diversi club di categoria, tra cui appunto anche Ferrara; 194 cm per 89 kg, Almansi per struttura fisica ricorda un po’ Turini, ed è proprio quel tipo di giocatore che l’Adamant sta cercando. Il ds Pulidori guarda però anche al piano di sotto per cercare qualche occasione a costi non elevatissimi: piace e non poco il 23enne Igor Jovanovic, 16 di media con la Gardonese e autore di 36 punti nella gara vinta dai bresciani con Ferrara durante i play-in.

Altri due profili sul taccuino biancazzurro sono quelli di Simone Caglio, 15.4 punti di media a San Miniato, e Federico Caroè, quasi 19 di media con la maglia di Teramo. Ma l’impressione è che da questo calderone di nomi possa uscire un ‘mister X’ che possa fare al caso dell’Adamant, e tra questi si può inserire pure Tommaso Bellini, esterno di Fidenza che piace moltissimo a coach Benedetto, ottimo tiratore e reduce da una stagione da 7 punti di media nella formazione parmense in B nazionale. Questione play: il possibile ritorno di Moreno stuzzica un po’ tutti, ma al momento l’ostacolo maggiore è rappresentato dai costi, perché il regista ex Kleb e Benedetto Cento guadagnava parecchio a Ruvo di Puglia e dovrebbe accettare di abbassarsi lo stipendio per sposare il progetto di Ferrara.

Che nel frattempo sfoglia la margherita e segue anche un altro paio di profili più giovani.

Jacopo Cavallini