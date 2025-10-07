Adamant, momento sì. Tio è una conferma. Che rientro Marchini

Due su due in trasferta, quattro punti in tre partite e una crescita costante sotto ogni punto di vista. L’Adamant si è portata a casa pure il derby del Pala Ruggi con la Virtus Imola al termine di una partita condotta sin dalla palla a due, che ha visto i biancazzurri toccare anche il +17 nel corso del terzo quarto prima di subire la rimonta dei padroni di casa, arrivati anche sino al -3, ma stoppati dalla voglia di vincere di Marchini e compagni.

I complimenti vanno fatti pure alla truppa di coach Galetti, mai doma e capace di rientrare in partita nonostante le difficoltà grazie ad una grande forza del gruppo, ma Ferrara alla fine ha vinto con merito regalando un’altra soddisfazione agli oltre 150 supporters estensi giunti nella vicina Imola.

Ancora una volta, come a San Severo, il trascinatore è stato Tio, autore di una prova da 20 punti e 11 rimbalzi, ben coadiuvato da Marchini - decisivo dalla panchina - e da un solido Solaroli. Ma il dato più positivo è che tutti i dieci giocatori andati in campo hanno segnato, compreso il giovane Dioli, protagonista di una schiacciata in contropiede ad inizio ripresa. Il che vuol dire che l’Adamant coinvolge tutti nel suo gioco, ed è questo l’aspetto che fa certamente più felice coach Benedetto, capace in neanche due mesi di plasmare il gruppo a sua immagine e somiglianza.

E l’innesto di Caiazza va proprio in questa direzione, perché già nei pochi minuti giocati ad Imola dal nuovo play biancazzurro, si è visto quanto le sue caratteristiche possano essere utili nell’economia di squadra. Due vittorie nelle prime tre è un bottino di assoluto rispetto per Ferrara, che si è portata a casa due scontri diretti in trasferta, e a cui rimane qualche rimpianto per quell’esordio con Livorno senza Marchini: con un po’ di fortuna in più i punti in classifica sarebbe potuti essere addirittura sei, ma il cammino fin qui resta comunque più che positivo.

Domenica arriverà alla Bondi Arena un’altra fuoriserie, quella Juvecaserta in testa con tre successi su tre e allenata da un santone della panchina come Lino Lardo. Un incrocio che riporta ai fasti del passato ed una sfida, quella di domenica, in cui Ferrara è pronta di nuovo a dare battaglia ad una delle favorite.

Jacopo Cavallini