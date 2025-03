"Adamant, nessuna presunzione": "Ma vogliamo dimostrarci i più forti"

Tra i protagonisti della vittoria con la Gardonese, e più in generale del recente periodo positivo in casa Adamant, c’è sicuramente il giovane Willis Tio Tiagande (foto), in crescita rispetto alla prima parte di stagione in cui ha dovuto adattarsi a un ambiente e ad una piazza per lui sconosciuti, con obiettivi che nulla hanno a che vedere con quelli della sua Collegno, dove ha militato fino allo scorso anno. "Penso che a tutti piaccia vincere – le parole del numero 11 biancazzurro –, speriamo che questo periodo duri il più possibile, per noi e per le tante persone che ci sostengono. E’ stata una partita ostica nel primo quarto, poi l’abbiamo indirizzata sui binari che volevamo: siamo consapevoli di essere una squadra che ha tante armi nel suo arsenale, sia in attacco che in difesa, la partita con Gardone ci ha richiesto di essere più intensi nella nostra metà campo per portare a casa i due punti. D’altronde il coach ci dice sempre che le partite si vincono prima in difesa e poi in attacco".

Ferrara non perde da due mesi e mezzo, da quella cocente sconfitta con Pordenone che forse, a questo punto, ha fatto scattare qualcosa in tutto il gruppo: "Stiamo cercando di costruirci la nostra forza giorno dopo giorno – spiega Tio –, nessuno di noi pecca di presunzione pensando che siamo più forti degli altri, vogliamo solo dimostrarlo di partita in partita. Ora dobbiamo recuperare gli acciaccati, penso a Ballabio ma non dimentico anche i giovani Dioli e Braga, che per noi sono fondamentali durante la settimana, e poi penso che difficilmente i nostri avversari potranno fermarci. Siamo una squadra dinamica, giochiamo a ritmo molto elevato e abbiamo dei giocatori importanti che possono fare canestro in ogni modo nei momenti che più contano. La mia stagione? Devo ancora dimostrare tanto, voglio aiutare la squadra a conseguire l’obiettivo che ci siamo posti".

Domenica sarà importante il contributo sotto canestro di Tio per centrare la vittoria sul campo della Sangiorgese, in quella che è la trasferta forse più impegnativa di questa seconda fase per i biancazzurri. I lombardi sono reduci dalla sconfitta di Pordenone, ma sul loro campo vorranno vendere cara la pelle e fermare la corsa dell’Adamant.

Jacopo Cavallini