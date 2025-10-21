Adamant, niente drammi. L’obiettivo non cambia. Tio è l’ago della bilancia

Il derby della Bondi Arena è andato meritatamente all’Andrea Costa Imola, che ha comandato per 40’ una partita approcciata male dall’Adamant, decisamente meno intensa rispetto al solito. Lo 0-11 dei primi cinque minuti aveva lasciato presagire ad una serata complicata per gli uomini di Benedetto, capaci di reagire soltanto in avvio di ripresa quando un break di 17-7 li aveva riportati sino al -3. Lì però si è spenta nuovamente la luce, mentre Imola ha ripreso a giocare e a segnare canestri importanti, con Sanguinetti prima e l’ex di turno Chessari poi, allungando definitivamente e toccando anche le venti lunghezze di vantaggio. Nel pre-partita il toccante omaggio ad Andrea Pulidori, con un minuto di silenzio commovente e la deposizione di un mazzo di fiori nella postazione in cui il direttore sportivo era solito guardare le partite a bordocampo. Davanti a 1700 persone, il derby si è incanalato però presto sui binari dell’Andrea Costa, che ha approcciato meglio alla sfida ed è riuscita a limitare le armi principali di Ferrara, corsa e gioco in transizione.

Coach Benedetto, a precisa domanda nel post gara se la scomparsa di "Pollo" avesse influito sulla prestazione, ha risposto in maniera molto onesta, scindendo le due cose e non trovando alibi su una prova opaca, la prima da inizio stagione, dei suoi ragazzi. Il palasport resta per ora un tabù, con tre sconfitte su altrettante gare giocate davanti al proprio pubblico, ma se nelle due sfide con Livorno e Caserta l’Adamant aveva convinto e sfiorato il colpaccio, questa volta il passo indietro in termini di prestazione è stato lampante.

Non serve drammatizzare, sia chiaro, Ferrara ha convinto tutti fino a due giorni fa e una giornata storta può capitare, ma ora arrivano subito due gare alla portata per ripartire di slancio: Loreto Pesaro prima, Casoria poi per centrare quattro punti importanti in chiave salvezza.

L’ago della bilancia in questa prima parte di stagione sembra essere Tio: con lui in serata i biancazzurri hanno sempre vinto, mentre nelle partite in cui ha fatto più fatica sono emersi i problemi.

Dalla sua fisicità e freschezza passerà tanto del campionato di Ferrara, già a partire dalla trasferta di sabato pomeriggio a Pesaro.

