Adamant, nona sinfonia?

L’Adamant torna alla Bondi Arena per la terza giornata dei Play-In Gold contro la Gardonese (palla a due alle 18). Lo farà sicuramente senza Ballabio e quasi sicuramente anche senza Dioli, ancora alle prese con un fastidio al ginocchio che lo condiziona ormai da una decina di giorni e che negli ultimi 2-3 giorni non gli ha permesso di allenarsi. Possibile invece che uno spezzone venga concesso al rientrante Chessari, che darà qualche minuto di riposo in cabina di regia a Santiago e Marchini. Di là, non sta meglio la Gardonese, costretta a fare i conti con diversi infortuni di giocatori importanti: su tutti l’esterno Motta, che ha finito la stagione a causa di un brutto infortunio a tibia e perone, ma non dovrebbero essere della contesa nemmeno Tonut e Grani.

L’attacco bresciano sarà quindi tutto sulle spalle dell’argentino Davico, ex di turno, coadiuvato sugli esterni da Jovanovic e Mazzantini, e in area dal centro Basso. Ferrara dovrà ripartire dalla bellissima prestazione di otto giorni fa a Soresina contro Pizzighettone, nella quale ha fatto vedere per lunghi tratti un basket di altissimo livello, e una maturità raggiunta che fa ben sperare in vista della fase chiave della stagione. In caso di successo con la Gardonese e di una contemporanea sconfitta di Pordenone contro la Sangiorgese, nel match probabilmente più affascinante di questo turno, l’Adamant si ritroverebbe al primo posto solitario in classifica che vorrebbe dire parecchio in ottica playoff.

Visti i recenti risultati positivi, ed un entusiasmo che nell’ambiente è sempre stato a livelli alti da inizio stagione, ci si attende un colpo d’occhio importante anche oggi al palasport: serve la nona vittoria di fila per mettere in cascina altri due punti fondamentali nella corsa verso la post season.

Il turno: Monfalcone-Social Osa Milano, Pordenone-Sangiorgese, Ferrara-Gardonese, Virtus Padova-Pizzighettone, Oderzo-Mantova, Gorizia-Iseo.

j.c.